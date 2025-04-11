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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
212
Время на прочтение
1 мин

30 секунд — и готово: как приготовить чрезвычайно быструю глазурь на паску, которая не крошится и не липнет

Быстрый способ приготовить глазурь для пасхальной паски. Смешать ингредиенты и нанести. Не нужно сбивать или варить.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
342 ккал
Простой рецепт глазури для паски за 30 секунд без взбивания

Простой рецепт глазури для паски за 30 секунд без взбивания / © Pixabay

Эта глазурь, приготовленная по рецепту, имеет привлекательную глянцевую текстуру. Она отлично удерживает любую кондитерскую посыпку, а после высыхания не липнет и не ломается во время нарезки.

Ингредиенты

сухое молоко
4 ст. ложки
сгущенка
6-8 ст. кровать
сок лимона
2 ч. ложки

Процесс приготовления:

  1. Соединяем все ингредиенты в одну смесь.

  2. Если она получилась слишком густой, добавляем еще сгущенку; если слишком редкой — сухое молоко. Регулируем консистенцию в желаемое состояние. Глазурь готова.

  3. Наносим ее на охлажденные паски и сразу посыпаем посыпкой. Даем глазури застыть.

  4. Чем гуще глазурь, тем больше времени она требует для высыхания.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
212
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