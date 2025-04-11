- Дата публикации
-
- Категория
- Выпечка и мучные блюда
- Количество просмотров
- 212
- Время на прочтение
- 1 мин
30 секунд — и готово: как приготовить чрезвычайно быструю глазурь на паску, которая не крошится и не липнет
Быстрый способ приготовить глазурь для пасхальной паски. Смешать ингредиенты и нанести. Не нужно сбивать или варить.
Эта глазурь, приготовленная по рецепту, имеет привлекательную глянцевую текстуру. Она отлично удерживает любую кондитерскую посыпку, а после высыхания не липнет и не ломается во время нарезки.
Ингредиенты
- сухое молоко
- 4 ст. ложки
- сгущенка
- 6-8 ст. кровать
- сок лимона
- 2 ч. ложки
Процесс приготовления:
Соединяем все ингредиенты в одну смесь.
Если она получилась слишком густой, добавляем еще сгущенку; если слишком редкой — сухое молоко. Регулируем консистенцию в желаемое состояние. Глазурь готова.
Наносим ее на охлажденные паски и сразу посыпаем посыпкой. Даем глазури застыть.
Чем гуще глазурь, тем больше времени она требует для высыхания.
Приятного аппетита!