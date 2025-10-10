Этот десерт с нежным сливочно-яблочным кремом идеально раскрывает свой вкус осенью, когда спелые яблоки обладают особой сочностью и ароматом. Рецепт, которым поделились на сайте “Шуба”, станет настоящей изюминкой праздничного стола, наполняя дом теплом и атмосферой уюта.

Процесс приготовления:

Разрежьте яблоки пополам и запекайте их в духовке примерно 30 минут при температуре 190 °C, пока они не станут мягкими и ароматными. После этого снимите кожуру, удалите серединки с косточками и взбейте мякоть блендером в однородную текстуру. Готовое пюре поставьте в холодильник, чтобы оно полностью остыло.

Соедините в миске муку, крахмал и разрыхлитель. В другой посуде взбейте яйца миксером примерно 10 минут, постепенно добавляя сахар и ванильный сахар — масса должна стать пышной и светлой. Влейте растопленное и охлажденное масло, затем осторожно введите сухие ингредиенты, сохраняя легкость структуры теста.

Выложите тесто тонким слоем на пергамент, формируя круги диаметром примерно 21 см. Выпекайте каждый слой 6–7 минут при температуре 180 °C до золотистой корочки. Осторожно снимите готовые лепешки с пергамента, обрежьте края и подготовьте 5–6 одинаковых лепешек.

Взбейте охлажденные сливки до мягких пиков, добавьте сахарную пудру, а затем охлажденное яблочное пюре. Аккуратно размешайте, чтобы получить нежную и воздушную массу.