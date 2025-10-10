- Дата публикации
-
- Категория
- Выпечка и мучные блюда
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 2 мин
Ароматный торт "Апфельмус" со сливочно-яблочным кремом — вкус настоящей осени
Торт “Апфельмус” — это гармоничное сочетание нежных бисквитных слоев и легкого крема из ароматного яблочного пюре, создающего изящный, воздушный десерт с яркими осенними нотами.
Этот десерт с нежным сливочно-яблочным кремом идеально раскрывает свой вкус осенью, когда спелые яблоки обладают особой сочностью и ароматом. Рецепт, которым поделились на сайте “Шуба”, станет настоящей изюминкой праздничного стола, наполняя дом теплом и атмосферой уюта.
Ингредиенты
- яйца
- 4 шт.
- сахар
- 180г
- сахар ванильный
- 2 ч. ложки
- сливочное масло
- 180г
- пшеничная мука
- 100г
- крахмал кукурузный
- 100г
- разрыхлитель
- 10г
- сливки 33%
- 500г
- яблоко
- 800г
- сахарная пудра
- 100г
Процесс приготовления:
Разрежьте яблоки пополам и запекайте их в духовке примерно 30 минут при температуре 190 °C, пока они не станут мягкими и ароматными. После этого снимите кожуру, удалите серединки с косточками и взбейте мякоть блендером в однородную текстуру. Готовое пюре поставьте в холодильник, чтобы оно полностью остыло.
Соедините в миске муку, крахмал и разрыхлитель. В другой посуде взбейте яйца миксером примерно 10 минут, постепенно добавляя сахар и ванильный сахар — масса должна стать пышной и светлой. Влейте растопленное и охлажденное масло, затем осторожно введите сухие ингредиенты, сохраняя легкость структуры теста.
Выложите тесто тонким слоем на пергамент, формируя круги диаметром примерно 21 см. Выпекайте каждый слой 6–7 минут при температуре 180 °C до золотистой корочки. Осторожно снимите готовые лепешки с пергамента, обрежьте края и подготовьте 5–6 одинаковых лепешек.
Взбейте охлажденные сливки до мягких пиков, добавьте сахарную пудру, а затем охлажденное яблочное пюре. Аккуратно размешайте, чтобы получить нежную и воздушную массу.
Промажьте каждый корж кремом, сложите торт, а сверху и по бокам равномерно нанесите остатки крема. Обсыпьте поверхность крошками из обрезков лепешек, чтобы придать десерту завершенный вид. Готовый торт поставьте в холодильник на 5–6 часов, чтобы он хорошо пропитался и стабилизировался.
Приятного аппетита!