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Ажурные блины на молоке и кипятке: не рвутся и не липнут к сковороде

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
124 ккал
Дата публикации
Просмотры
74
Время на прочтение
2 мин
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Ажурные блины на молоке и кипятке: не рвутся и не липнут к сковороде

Ажурные блины на молоке

Рецепт ажурных, идеально тонких блинчиков на 3 стаканах.

Блинчики по этому рецепту получаются тоненькими, с большим количеством дырочек. Для их приготовления ингредиенты берутся поровну – по стакану.

Ингредиенты для приготовления блинов:

  • мука – 1 стакан,
  • молоко – 1 стакан,
  • кипяток — 1 стакан,
  • яйца – 2 шт.,
  • сахар – 3 ст.лож.,
  • соль – 0,5 ч.лож.,
  • масло – 1 ст. лож.

Приготовление ажурных блинчиков

  • Смешайте сырые яйца и соль. Всыпьте сахар и тщательно взбейте массу венчиком. В случае, если планируете делать сладкую начинку, количество сахара убавьте.
  • Когда появится легкая пенка, влейте молоко. Продолжайте перемешивать массу венчиком.
  • Просеянную муку добавляйте небольшими порциями, продолжая перемешивать. Оставьте на минут 20.
  • Влейте в массу крутой кипяток. Сразу же начинайте перемешивать массу. Под конец влейте масло. Тесто должно получиться довольно редким.
  • Разогрейте сковороду на огне. Влейте немного масла и промажьте им всю поверхность. Смазывать маслом нужно только перед первым блином. Оставшееся тесто заливайте на сухую сковородку.
  • Блинчики жарьте с обеих сторон до появления золотистой корочки – достаточно одной минуты с одной стороны и пол минуты с другой.

Блинчики на кипятке всегда получаются узорчатыми и тоненькими. При необходимости молоко можно заменить кефиром, тоже получится вкусно.

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Дата публикации
Просмотры
74
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