Ажурные блины на молоке и кипятке: не рвутся и не липнут к сковороде

Рецепт ажурных, идеально тонких блинчиков на 3 стаканах.
Блинчики по этому рецепту получаются тоненькими, с большим количеством дырочек. Для их приготовления ингредиенты берутся поровну – по стакану.
Ингредиенты для приготовления блинов:
- мука – 1 стакан,
- молоко – 1 стакан,
- кипяток — 1 стакан,
- яйца – 2 шт.,
- сахар – 3 ст.лож.,
- соль – 0,5 ч.лож.,
- масло – 1 ст. лож.
Приготовление ажурных блинчиков
- Смешайте сырые яйца и соль. Всыпьте сахар и тщательно взбейте массу венчиком. В случае, если планируете делать сладкую начинку, количество сахара убавьте.
- Когда появится легкая пенка, влейте молоко. Продолжайте перемешивать массу венчиком.
- Просеянную муку добавляйте небольшими порциями, продолжая перемешивать. Оставьте на минут 20.
- Влейте в массу крутой кипяток. Сразу же начинайте перемешивать массу. Под конец влейте масло. Тесто должно получиться довольно редким.
- Разогрейте сковороду на огне. Влейте немного масла и промажьте им всю поверхность. Смазывать маслом нужно только перед первым блином. Оставшееся тесто заливайте на сухую сковородку.
- Блинчики жарьте с обеих сторон до появления золотистой корочки – достаточно одной минуты с одной стороны и пол минуты с другой.
Блинчики на кипятке всегда получаются узорчатыми и тоненькими. При необходимости молоко можно заменить кефиром, тоже получится вкусно.
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