Без дрожжей и сахара: рецепт диетической паски от Лилии Цвет

Если вы соблюдаете определенные правила питания, попробуйте приготовить диетическую паску по рецепту известной украинской кулинарки Лилии Цвет.

Главным отличием диетических пасок от классических является то, что в первых содержится меньше калорий, жиров и сахара. Например, Лилия Цвет предлагает взять стевию и рисовую муку, чтобы сделать пасхальную выпечку более полезной.

Ингредиенты банан 2 шт. куриные яйца 4 шт. какао-порошок 4 ч. ложки стевия 8 ч. ложек рисовая мука 4 ст. ложки разрыхлитель 2 ч. ложки изюм 100 г цедра лимона 1 ст. кровати черный шоколад 100 г сливки 33% 100 мл

Как приготовить диетическую паску от Лилии Цвет:

Положите в миску нарезанные бананы, добавьте яйца, стевию, рисовую муку, разрыхлитель и какао-порошок. Все хорошо перемешайте блендером до однородной массы. Добавьте изюм (предварительно пропаренный и подсушенный) и лимонную цедру, перемешайте, чтобы они располагались в тесте равномерно. Разделите тесто на 4 формы (диаметр 7 см), наполняя их на 2/3 объема. Поставьте формы с тестом в микроволновку на 6-9 минут на максимальную мощность. Или в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20-30 минут. Пока готовится паска, можно сделать глазурь. Для этого залейте кусочки шоколада горячими сливками, перемешайте до однородности, смажьте ими готовые паски. Можно украсить по своему вкусу.

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