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Выпечка и мучные блюда
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Без дрожжей и сахара: рецепт диетической паски от Лилии Цвет

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
495 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
364
Время на прочтение
1 мин
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Без дрожжей и сахара: рецепт диетической паски от Лилии Цвет

Диетическая паска: рецепт от Лилии Цвет / Фото: Unsplash

Если вы соблюдаете определенные правила питания, попробуйте приготовить диетическую паску по рецепту известной украинской кулинарки Лилии Цвет.

Главным отличием диетических пасок от классических является то, что в первых содержится меньше калорий, жиров и сахара. Например, Лилия Цвет предлагает взять стевию и рисовую муку, чтобы сделать пасхальную выпечку более полезной.

Ингредиенты

банан
2 шт.
куриные яйца
4 шт.
какао-порошок
4 ч. ложки
стевия
8 ч. ложек
рисовая мука
4 ст. ложки
разрыхлитель
2 ч. ложки
изюм
100 г
цедра лимона
1 ст. кровати
черный шоколад
100 г
сливки 33%
100 мл

Как приготовить диетическую паску от Лилии Цвет:

  1. Положите в миску нарезанные бананы, добавьте яйца, стевию, рисовую муку, разрыхлитель и какао-порошок. Все хорошо перемешайте блендером до однородной массы.
  2. Добавьте изюм (предварительно пропаренный и подсушенный) и лимонную цедру, перемешайте, чтобы они располагались в тесте равномерно. Разделите тесто на 4 формы (диаметр 7 см), наполняя их на 2/3 объема.
  3. Поставьте формы с тестом в микроволновку на 6-9 минут на максимальную мощность. Или в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20-30 минут.
  4. Пока готовится паска, можно сделать глазурь. Для этого залейте кусочки шоколада горячими сливками, перемешайте до однородности, смажьте ими готовые паски. Можно украсить по своему вкусу.

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