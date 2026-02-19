Блинчики с картофелем: так готовили наши бабушки

Блинчики с картофелем// фото: https://www.youtube.com/@bmv1977

Когда хочется приготовить что-то особенное, сочетающее в себе домашний уют и изысканный вкус, следует обратить внимание на этот интересный рецепт. Блинчики с картофелем, сыром и болгарским перцем, дополнительно обжаренные в хрустящей панировке, станут украшением как обыденного, так и праздничного стола. Своим секретом приготовления поделилась кулинарка из Тернополя.

Ингредиенты для приготовления

Для приготовления вам понадобятся:

картофель — 3 шт.;

молоко — 500 мл;

яйца куриные — 5 шт. (2 в тесто и 3 для панировки);

мука — 230 г (200 г в тесто и 30 г для кляра);

сыр твердый — 100 г;

перец болгарский — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

лук зеленый — 3 пера;

панировочные сухари — 100 г;

масло подсолнечное — 40 мл;

сахар — ½ ст. л.;

соль — 1 щепотка.

Как приготовить блины с картофелем.

Готовим начинку

Сначала необходимо приготовить основание для начинки. Очищенный картофель нарежьте крупными дольками и отварите в подсоленной воде до полной готовности. Между тем измельчите репчатый лук маленькими кубиками и обжарьте его на 10 мл растительного масла до мягкости. Добавьте в лук мелко нарезанный болгарский перец и готовьте овощи вместе еще несколько минут.

Готовый картофель разомните до состояния однородного пюре. Соедините его с обжаренными овощами, добавьте натертый на средней терке сыр и мелко нарезанный зеленый лук. Тщательно перемешайте все компоненты.

Приготовление теста и жарка блинов

Для теста разбейте в миску два яйца, добавьте соль и сахар, взбивая венчиком до полного растворения кристаллов. Влейте 250 мл молока, всыпьте 200 г муки и замесите однородную массу без комочков. После этого добавьте оставшееся молоко и 20 мл масла, еще раз хорошо взбейте. На разогретой сковороде, смазанной остатками масла, пожарьте тонкие золотистые блины.

Формирование блинов и обжаривание

В центр каждого блина выложите по две столовые ложки картофельной начинки и осторожно сверните конвертом.

Для создания хрустящей корочки подготовьте кляр: смешайте три яйца, остатки муки и щепотку соли. Каждый блинчик сначала окуните в яичную смесь, а затем щедро обваляйте в панировочных сухарах. Обжаривайте изделия на разогретой сковороде с обеих сторон до появления аппетитной золотистой корочки.

Подавать такие блины лучше горячими, добавив по желанию сметану или чесночный соус.