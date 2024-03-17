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Выпечка и мучные блюда
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Блины на сыворотке: самый бюджетный рецепт традиционного блюда

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
143 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
61
Время на прочтение
1 мин
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Блины на сыворотке: самый бюджетный рецепт традиционного блюда

Блины на сыворотке / Фото: Credits

Этот вариант блинов самый бюджетный, но не менее вкусный, чем классический. Вместо молока будем использовать сыворотку. Благодаря этому кисломолочному продукту блины получаются нежными и эластичными.

Состав ингредиентов очень простой: сыворотка, яйца, сахар, мука, сода и крахмал. Блинчики получаются в меру сладкие и подходят для соленых и сладких начинок.

Ингредиенты

мука
350 г
сыворотка
1 л
яйца
3 шт.
сахар
2 ст. л.
крахмал
50 г
сода пищевая
1 ч. л.
соль
1 ч. л.
растительное масло
80 г.
  1. Сыворотку разделите на две части. 500 мл сыворотки доведите до кипения на среднем огне.
  2. В глубокой миске соедините яйца, сахар и соль. Взбейте венчиком и добавьте 500 мл не кипяченой сыворотки. Перемешайте. Всыпьте просеянную муку, крахмал и слегка взбейте венчиком.
  3. В глубокую миску влейте горячую сыворотку 500 мл, добавьте в нее соду, перемешайте и влейте в тесто. Все перемешайте и оставьте на 10 минут, затем влейте растительное масло. Еще раз перемешайте.
  4. Обжаривайте блины на раскаленной сковороде, на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

Крахмал используйте любой.

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