Блины на сыворотке: самый бюджетный рецепт традиционного блюда

Этот вариант блинов самый бюджетный, но не менее вкусный, чем классический. Вместо молока будем использовать сыворотку. Благодаря этому кисломолочному продукту блины получаются нежными и эластичными.
Состав ингредиентов очень простой: сыворотка, яйца, сахар, мука, сода и крахмал. Блинчики получаются в меру сладкие и подходят для соленых и сладких начинок.
Ингредиенты
- мука
- 350 г
- сыворотка
- 1 л
- яйца
- 3 шт.
- сахар
- 2 ст. л.
- крахмал
- 50 г
- сода пищевая
- 1 ч. л.
- соль
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 80 г.
- Сыворотку разделите на две части. 500 мл сыворотки доведите до кипения на среднем огне.
- В глубокой миске соедините яйца, сахар и соль. Взбейте венчиком и добавьте 500 мл не кипяченой сыворотки. Перемешайте. Всыпьте просеянную муку, крахмал и слегка взбейте венчиком.
- В глубокую миску влейте горячую сыворотку 500 мл, добавьте в нее соду, перемешайте и влейте в тесто. Все перемешайте и оставьте на 10 минут, затем влейте растительное масло. Еще раз перемешайте.
- Обжаривайте блины на раскаленной сковороде, на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Крахмал используйте любой.
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