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Будет готова за 30 секунд: как приготовить идеальную глазурь на паску, которая не течет и не трескается

Время готовки
2 минуты
Пищевая ценность на 100 г
393 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
285
Время на прочтение
1 мин
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Будет готова за 30 секунд: как приготовить идеальную глазурь на паску, которая не течет и не трескается

Как приготовить глазурь, которая не липнет, не трескается и не течет / Фото: Unsplash

Часто, даже если паска получилась идеальной, через глазурь появляется немало проблем. Она может трескаться, не засыхать, липнуть. Об этих неприятностях легко забыть, если использовать один проверенный рецепт.

Очень красивую и вкусную глазурь можно приготовить из сухого молока. С ней достаточно просто работать, она не требует особого опыта, а еще быстро засыхает. Главное – взять три компонента и выдержать пропорции:

Ингредиенты

сгущенное молоко
3-4 столовых ложки
сухое молоко
2 столовые ложки
лимонный сок
1 чайная кровать

Конкретных шагов приготовления этой глазури на паску нет. Надо просто смешать все компоненты. Паска уже должна остыть.

  1. Смешав, обратите внимание на консистенцию глазури. Если вы думаете, что масса слишком редкая, можно добавить немного сухого молока. Если же слишком густая — больше сгущенки.
  2. Готовую глазурь нужно нанести на паску. Удобнее всего делать это с помощью силиконовой лопатки.
  3. Подождите, чтобы она застыла. На это уйдет примерно 30 секунд – 1 минута.

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