Будет готова за 30 секунд: как приготовить идеальную глазурь на паску, которая не течет и не трескается

Часто, даже если паска получилась идеальной, через глазурь появляется немало проблем. Она может трескаться, не засыхать, липнуть. Об этих неприятностях легко забыть, если использовать один проверенный рецепт.
Очень красивую и вкусную глазурь можно приготовить из сухого молока. С ней достаточно просто работать, она не требует особого опыта, а еще быстро засыхает. Главное – взять три компонента и выдержать пропорции:
Ингредиенты
- сгущенное молоко
- 3-4 столовых ложки
- сухое молоко
- 2 столовые ложки
- лимонный сок
- 1 чайная кровать
Конкретных шагов приготовления этой глазури на паску нет. Надо просто смешать все компоненты. Паска уже должна остыть.
- Смешав, обратите внимание на консистенцию глазури. Если вы думаете, что масса слишком редкая, можно добавить немного сухого молока. Если же слишком густая — больше сгущенки.
- Готовую глазурь нужно нанести на паску. Удобнее всего делать это с помощью силиконовой лопатки.
- Подождите, чтобы она застыла. На это уйдет примерно 30 секунд – 1 минута.
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