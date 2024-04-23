Быстрый кулич без суеты с тестом: рецепт пышной и вкусной выпечки

Как приготовить праздничную выпечку за 20 минут
Когда времени на приготовление кулича маловато, не очень хочется возиться с тестом можно испечь быстрый кулич. Выпекается она за 15 минут, а по вкусу — пышная и вкусная, как и должна быт. Готовится Выпекается такая быстрая пасха в микроволновке.
Рецепт вкусной и быстрой пасхи
Ингредиенты:
- мука – 1,5 стакана,
- яйца – 2 шт.,
- сахар — один стакан,
- сливочное масло – 75 г,
- не ароматное растительное масло — 35 г,
- молоко – 150 мл,
- разрыхлитель — 1,5 ч. л,
- щепотка соли,
- пакетик ванильного сахара – 1 шт,
- цукаты, изюм, сухофрукты по вкусу.
Как приготовить пасху в микроволновке
- Взбиваем миксером яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли.
- В полученную массу добавляем молоко, растительное и растопленное сливочное масло. Тщательно все перемешиваем.
- Всыпаем муку с разрыхлителем, перемешиваем. К тесту добавляем измельченные сухофрукты или цукаты, перемешиваем еще раз.
- Формы для запекания смазываем маслом, разливаем до половины тесто.
- Выпекаем куличи в микроволновке по одной при полной мощности около 4-5 минут. После этого ждем минуту и достаем выпечку.
- Украшаем глазурью.
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