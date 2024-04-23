Быстрый кулич без суеты с тестом: рецепт пышной и вкусной выпечки

Когда времени на приготовление кулича маловато, не очень хочется возиться с тестом можно испечь быстрый кулич. Выпекается она за 15 минут, а по вкусу — пышная и вкусная, как и должна быт. Готовится Выпекается такая быстрая пасха в микроволновке.

Рецепт вкусной и быстрой пасхи

Ингредиенты:

мука – 1,5 стакана,

яйца – 2 шт.,

сахар — один стакан,

сливочное масло – 75 г,

не ароматное растительное масло — 35 г,

молоко – 150 мл,

разрыхлитель — 1,5 ч. л,

щепотка соли,

пакетик ванильного сахара – 1 шт,

цукаты, изюм, сухофрукты по вкусу.

Как приготовить пасху в микроволновке

Взбиваем миксером яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли.

В полученную массу добавляем молоко, растительное и растопленное сливочное масло. Тщательно все перемешиваем.

Всыпаем муку с разрыхлителем, перемешиваем. К тесту добавляем измельченные сухофрукты или цукаты, перемешиваем еще раз.

Формы для запекания смазываем маслом, разливаем до половины тесто.

Выпекаем куличи в микроволновке по одной при полной мощности около 4-5 минут. После этого ждем минуту и достаем выпечку.

Украшаем глазурью.

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