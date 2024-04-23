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Быстрый кулич без суеты с тестом: рецепт пышной и вкусной выпечки

Время готовки
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
333 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1256
Время на прочтение
1 мин
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Быстрый кулич без суеты с тестом: рецепт пышной и вкусной выпечки

Рецепт скорой пасхи

Как приготовить праздничную выпечку за 20 минут

Когда времени на приготовление кулича маловато, не очень хочется возиться с тестом можно испечь быстрый кулич. Выпекается она за 15 минут, а по вкусу — пышная и вкусная, как и должна быт. Готовится Выпекается такая быстрая пасха в микроволновке.

Рецепт вкусной и быстрой пасхи

Ингредиенты:

  • мука – 1,5 стакана,
  • яйца – 2 шт.,
  • сахар — один стакан,
  • сливочное масло – 75 г,
  • не ароматное растительное масло — 35 г,
  • молоко – 150 мл,
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л,
  • щепотка соли,
  • пакетик ванильного сахара – 1 шт,
  • цукаты, изюм, сухофрукты по вкусу.

Как приготовить пасху в микроволновке

  • Взбиваем миксером яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли.
  • В полученную массу добавляем молоко, растительное и растопленное сливочное масло. Тщательно все перемешиваем.
  • Всыпаем муку с разрыхлителем, перемешиваем. К тесту добавляем измельченные сухофрукты или цукаты, перемешиваем еще раз.
  • Формы для запекания смазываем маслом, разливаем до половины тесто.
  • Выпекаем куличи в микроволновке по одной при полной мощности около 4-5 минут. После этого ждем минуту и достаем выпечку.
  • Украшаем глазурью.

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