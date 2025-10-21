Пирог на кефире: рецепт (фото с сайта "Смачненьке")

Никакого миксера, весов или излишней суеты — всего несколько простых движений, и ароматный пирог с золотистой корочкой уже печется в духовке. Добавляйте любимый джем, экспериментируйте со вкусами, и каждый раз вы будете получать нежный, пышный десерт, который всегда получается идеальным. Рецептом поделились на сайте ”Смачненьке”.

Ингредиенты кефир 1 стакан сахар 150г яйца 2 шт. масло 80г мука 1,5 стакана разрыхлитель 2 ч. ложки ванильный сахар 10г соль щепотка густой джем 200г сметана 150г

Процесс приготовления:

В большой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до нежной, лёгкой пены. Влейте кефир и растительное масло, тщательно перемешайте венчиком до однородности. Затем добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и ванильным сахаром, аккуратно замесите тесто — оно должно получиться густым и мягким, как нежная сметана. Форму диаметром 22 см слегка смажьте маслом или выстелите пергаментом. Вылейте тесто и равномерно распределите по дну. Сверху выложите густой джем — ложкой или аккуратными полосками (можно воспользоваться кондитерским мешком). Затем полейте сметаной, немного разровняйте поверхность и, по желанию, присыпьте мелко изрубленными орехами для хрустящего акцента. Выпекайте при температуре 180 °C около 45–50 минут: первые 20 минут в режиме конвекции, остальное время — верх-низ. Проверьте готовность деревянной шпажкой: если она получается сухой, ваш ароматный пирог готов к подаче.

Приятного аппетита!