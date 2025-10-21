- Дата публикации
-
- Категория
- Выпечка и мучные блюда
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 1 мин
Быстрый пирог на кефире за 10 минут — без миксера и точных измерений
Быстрый пирог на кефире: когда хочется вкуса домашней выпечки, а минут мало — это спасение!
Никакого миксера, весов или излишней суеты — всего несколько простых движений, и ароматный пирог с золотистой корочкой уже печется в духовке. Добавляйте любимый джем, экспериментируйте со вкусами, и каждый раз вы будете получать нежный, пышный десерт, который всегда получается идеальным. Рецептом поделились на сайте ”Смачненьке”.
Ингредиенты
- кефир
- 1 стакан
- сахар
- 150г
- яйца
- 2 шт.
- масло
- 80г
- мука
- 1,5 стакана
- разрыхлитель
- 2 ч. ложки
- ванильный сахар
- 10г
- соль
- щепотка
- густой джем
- 200г
- сметана
- 150г
Процесс приготовления:
В большой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до нежной, лёгкой пены. Влейте кефир и растительное масло, тщательно перемешайте венчиком до однородности. Затем добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и ванильным сахаром, аккуратно замесите тесто — оно должно получиться густым и мягким, как нежная сметана.
Форму диаметром 22 см слегка смажьте маслом или выстелите пергаментом. Вылейте тесто и равномерно распределите по дну. Сверху выложите густой джем — ложкой или аккуратными полосками (можно воспользоваться кондитерским мешком). Затем полейте сметаной, немного разровняйте поверхность и, по желанию, присыпьте мелко изрубленными орехами для хрустящего акцента.
Выпекайте при температуре 180 °C около 45–50 минут: первые 20 минут в режиме конвекции, остальное время — верх-низ. Проверьте готовность деревянной шпажкой: если она получается сухой, ваш ароматный пирог готов к подаче.
Приятного аппетита!