ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
81
Время на прочтение
1 мин

Быстрый пирог на кефире за 10 минут — без миксера и точных измерений

Быстрый пирог на кефире: когда хочется вкуса домашней выпечки, а минут мало — это спасение!

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
280 ккал
Пирог на кефире: рецепт (фото с сайта "Смачненьке")

Пирог на кефире: рецепт (фото с сайта "Смачненьке")

Никакого миксера, весов или излишней суеты — всего несколько простых движений, и ароматный пирог с золотистой корочкой уже печется в духовке. Добавляйте любимый джем, экспериментируйте со вкусами, и каждый раз вы будете получать нежный, пышный десерт, который всегда получается идеальным. Рецептом поделились на сайте ”Смачненьке”.

Ингредиенты

кефир
1 стакан
сахар
150г
яйца
2 шт.
масло
80г
мука
1,5 стакана
разрыхлитель
2 ч. ложки
ванильный сахар
10г
соль
щепотка
густой джем
200г
сметана
150г

Процесс приготовления:

  1. В большой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до нежной, лёгкой пены. Влейте кефир и растительное масло, тщательно перемешайте венчиком до однородности. Затем добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и ванильным сахаром, аккуратно замесите тесто — оно должно получиться густым и мягким, как нежная сметана.

  2. Форму диаметром 22 см слегка смажьте маслом или выстелите пергаментом. Вылейте тесто и равномерно распределите по дну. Сверху выложите густой джем — ложкой или аккуратными полосками (можно воспользоваться кондитерским мешком). Затем полейте сметаной, немного разровняйте поверхность и, по желанию, присыпьте мелко изрубленными орехами для хрустящего акцента.

  3. Выпекайте при температуре 180 °C около 45–50 минут: первые 20 минут в режиме конвекции, остальное время — верх-низ. Проверьте готовность деревянной шпажкой: если она получается сухой, ваш ароматный пирог готов к подаче.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
81
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie