Быстрый торт за 15 минут: легко, просто и из продуктов, которые всегда под рукой

Для приготовления понадобятся только самые простые ингредиенты, которые обычно есть на кухне, а результат приятно удивляет — десерт получается нежным, сочным и удивительно вкусным. Рецептом поделились на сайте «Господинька».

Процесс приготовления:

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до образования светлой, воздушной массы. Добавьте растопленное сливочное масло и кефир, тщательно перемешайте до однородности. Просейте муку и замесите гладкое тесто без комочков. Вмешайте измельченные грецкие орехи. В конце добавьте соду, предварительно погашенную уксусом, и снова осторожно перемешайте.

Форму размером 36×26 см застелите пергаментом, смажьте маслом и вылейте тесто. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 15 минут, пока корж не приобретет золотистый оттенок. Готовое основание полностью охладите, обрежьте края (они пригодятся для декора), а сам корж разрежьте на четыре равные части.

Для крема взбейте сметану с вареной сгущенкой до нежной, кремовой консистенции. В отдельной емкости смешайте молоко со сгущенкой для пропитки. Тщательно увлажните каждый корж этой смесью, а затем перемажьте кремом, не забывая о верхнем слое и боках изделия.