- Дата публикации
-
- Категория
- Выпечка и мучные блюда
- Количество просмотров
- 319
- Время на прочтение
- 1 мин
Быстрый торт за 15 минут: легко, просто и из продуктов, которые всегда под рукой
Не хватает времени на сложные рецепты, но душа стремится к сладкому? Приготовьте этот быстрый торт всего за 15 минут.
Для приготовления понадобятся только самые простые ингредиенты, которые обычно есть на кухне, а результат приятно удивляет — десерт получается нежным, сочным и удивительно вкусным. Рецептом поделились на сайте «Господинька».
Ингредиенты
- яйца
- 4 шт.
- соль
- 1/3 ч. л.
- сахар
- 360 мл
- растопленное сливочное масло
- 1/3 ст.
- кефир
- 1 ст.
- мука
- 2 ст.
- грецкие орехи (измельченные)
- 1 ст.
- сода
- 1 ч. л.
- уксус
- 1 ст. л.
- сметана
- 360 г
- вареная сгущенка
- 1 ст.
- молоко (или жидкие сливки)
- ½ ст.
- сгущенка (для пропитки)
- 2 ст. л.
Процесс приготовления:
В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до образования светлой, воздушной массы. Добавьте растопленное сливочное масло и кефир, тщательно перемешайте до однородности. Просейте муку и замесите гладкое тесто без комочков. Вмешайте измельченные грецкие орехи. В конце добавьте соду, предварительно погашенную уксусом, и снова осторожно перемешайте.
Форму размером 36×26 см застелите пергаментом, смажьте маслом и вылейте тесто. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 15 минут, пока корж не приобретет золотистый оттенок. Готовое основание полностью охладите, обрежьте края (они пригодятся для декора), а сам корж разрежьте на четыре равные части.
Для крема взбейте сметану с вареной сгущенкой до нежной, кремовой консистенции. В отдельной емкости смешайте молоко со сгущенкой для пропитки. Тщательно увлажните каждый корж этой смесью, а затем перемажьте кремом, не забывая о верхнем слое и боках изделия.
Крошку, полученную из обрезков, смешайте с измельченными орехами и обсыпьте бока торта. Верх украсьте кремом и тонкой сеточкой со сгущенки.
Приятного аппетита!