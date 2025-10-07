ТСН в социальных сетях

Быстрый торт за 15 минут: легко, просто и из продуктов, которые всегда под рукой

Не хватает времени на сложные рецепты, но душа стремится к сладкому? Приготовьте этот быстрый торт всего за 15 минут.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Торт со сгущенкой: рецепт

Торт со сгущенкой: рецепт / © Фото из открытых источников

Для приготовления понадобятся только самые простые ингредиенты, которые обычно есть на кухне, а результат приятно удивляет — десерт получается нежным, сочным и удивительно вкусным. Рецептом поделились на сайте «Господинька».

Ингредиенты

яйца
4 шт.
соль
1/3 ч. л.
сахар
360 мл
растопленное сливочное масло
1/3 ст.
кефир
1 ст.
мука
2 ст.
грецкие орехи (измельченные)
1 ст.
сода
1 ч. л.
уксус
1 ст. л.
сметана
360 г
вареная сгущенка
1 ст.
молоко (или жидкие сливки)
½ ст.
сгущенка (для пропитки)
2 ст. л.

Процесс приготовления:

  1. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до образования светлой, воздушной массы. Добавьте растопленное сливочное масло и кефир, тщательно перемешайте до однородности. Просейте муку и замесите гладкое тесто без комочков. Вмешайте измельченные грецкие орехи. В конце добавьте соду, предварительно погашенную уксусом, и снова осторожно перемешайте.

  2. Форму размером 36×26 см застелите пергаментом, смажьте маслом и вылейте тесто. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 15 минут, пока корж не приобретет золотистый оттенок. Готовое основание полностью охладите, обрежьте края (они пригодятся для декора), а сам корж разрежьте на четыре равные части.

  3. Для крема взбейте сметану с вареной сгущенкой до нежной, кремовой консистенции. В отдельной емкости смешайте молоко со сгущенкой для пропитки. Тщательно увлажните каждый корж этой смесью, а затем перемажьте кремом, не забывая о верхнем слое и боках изделия.

  4. Крошку, полученную из обрезков, смешайте с измельченными орехами и обсыпьте бока торта. Верх украсьте кремом и тонкой сеточкой со сгущенки.

Приятного аппетита!

