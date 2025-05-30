Чрезвычайный торт, которым вы просто удивите гостей: как испечь медовик с лавандовым кремом

Воздушные и нежные медовые лепешки прекрасно сочетаются с кремом, отдающим горчинкой и цветочным ароматом лаванды.

Процесс приготовления:

Приготовление теста начинается с основания: соедините мед, сливочное масло и сахар и растапливайте их на водяной бане, постоянно помешивая, пока смесь не станет абсолютно однородной. В горячий сироп всыпьте соду — она вступит в реакцию с медом и масса слегка вспенится. Снимите посуду с огня, введите по одному яйцу, тщательно перемешайте.

Постепенно добавляйте просеянную муку и замешивайте мягкое, пластичное тесто. Оно должно легко отставать от рук. Готовую массу разделите на 6–8 частей, каждую тонко раскатайте — это будут лепешки.

Выпекание: выложите заготовки на пергамент и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 5–7 минут. Коржи очень быстро подрумяниваются, следите, чтобы не пересушить.

Пока лепешки охлаждаются, приготовьте крем. Налейте сливки в сотейник, добавьте лаванду и доведите до кипения. Как только появятся первые пузырьки, сразу снимите с огня. Накройте крышкой и оставьте настаиваться 20-30 минут — за это время сливки впитают изысканный аромат лаванды.

Процедите настой и дайте ему полностью остыть. Затем взбейте до стойких пиков с сахарной пудрой. В готовую пышную массу аккуратно введите сметану — крем будет нежным, с едва уловимой цветочной ноткой.

Сборка торта: каждый охлажденный корж щедро смазывайте кремом, легко прижимая слои друг к другу. Сверху и по бокам торт тоже покройте кремовой массой.