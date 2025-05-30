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- Выпечка и мучные блюда
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Чрезвычайный торт, которым вы просто удивите гостей: как испечь медовик с лавандовым кремом
Свежая выпечка и аромат цветущего поля где-то в Провансе именно так можно описать этот невероятный десерт.
Воздушные и нежные медовые лепешки прекрасно сочетаются с кремом, отдающим горчинкой и цветочным ароматом лаванды.
Ингредиенты
- мука
- 4 стакана
- яйца
- 3 шт.
- сахар
- 1 стакан
- сливочное масло
- 150г
- мед
- 4 ст. ложки
- сода
- 1 ч. ложка
- сливки 33%
- 500 мл
- сахарная пудра
- 100г
- сушеная лаванда
- 2 ст. ложки
- сметана
- 200г
Процесс приготовления:
Приготовление теста начинается с основания: соедините мед, сливочное масло и сахар и растапливайте их на водяной бане, постоянно помешивая, пока смесь не станет абсолютно однородной. В горячий сироп всыпьте соду — она вступит в реакцию с медом и масса слегка вспенится. Снимите посуду с огня, введите по одному яйцу, тщательно перемешайте.
Постепенно добавляйте просеянную муку и замешивайте мягкое, пластичное тесто. Оно должно легко отставать от рук. Готовую массу разделите на 6–8 частей, каждую тонко раскатайте — это будут лепешки.
Выпекание: выложите заготовки на пергамент и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 5–7 минут. Коржи очень быстро подрумяниваются, следите, чтобы не пересушить.
Пока лепешки охлаждаются, приготовьте крем. Налейте сливки в сотейник, добавьте лаванду и доведите до кипения. Как только появятся первые пузырьки, сразу снимите с огня. Накройте крышкой и оставьте настаиваться 20-30 минут — за это время сливки впитают изысканный аромат лаванды.
Процедите настой и дайте ему полностью остыть. Затем взбейте до стойких пиков с сахарной пудрой. В готовую пышную массу аккуратно введите сметану — крем будет нежным, с едва уловимой цветочной ноткой.
Сборка торта: каждый охлажденный корж щедро смазывайте кремом, легко прижимая слои друг к другу. Сверху и по бокам торт тоже покройте кремовой массой.
Дайте десерту выстояться в холодильнике 8–10 часов. За это время лепешки хорошо пропитаются, а вкусы соединятся в единый гармоничный ансамбль. Перед подачей украсьте торт лепестками лаванды, каплями меда или крошками из обрезков лепешек.
Приятного аппетита!