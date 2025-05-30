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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
34
Время на прочтение
2 мин

Чрезвычайный торт, которым вы просто удивите гостей: как испечь медовик с лавандовым кремом

Свежая выпечка и аромат цветущего поля где-то в Провансе именно так можно описать этот невероятный десерт.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
2 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
350 ккал
Медовик с лавандовым кремом: рецепт

Медовик с лавандовым кремом: рецепт / © Фото из открытых источников

Воздушные и нежные медовые лепешки прекрасно сочетаются с кремом, отдающим горчинкой и цветочным ароматом лаванды.

Ингредиенты

мука
4 стакана
яйца
3 шт.
сахар
1 стакан
сливочное масло
150г
мед
4 ст. ложки
сода
1 ч. ложка
сливки 33%
500 мл
сахарная пудра
100г
сушеная лаванда
2 ст. ложки
сметана
200г

Процесс приготовления:

  1. Приготовление теста начинается с основания: соедините мед, сливочное масло и сахар и растапливайте их на водяной бане, постоянно помешивая, пока смесь не станет абсолютно однородной. В горячий сироп всыпьте соду — она вступит в реакцию с медом и масса слегка вспенится. Снимите посуду с огня, введите по одному яйцу, тщательно перемешайте.

  2. Постепенно добавляйте просеянную муку и замешивайте мягкое, пластичное тесто. Оно должно легко отставать от рук. Готовую массу разделите на 6–8 частей, каждую тонко раскатайте — это будут лепешки.

  3. Выпекание: выложите заготовки на пергамент и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 5–7 минут. Коржи очень быстро подрумяниваются, следите, чтобы не пересушить.

  4. Пока лепешки охлаждаются, приготовьте крем. Налейте сливки в сотейник, добавьте лаванду и доведите до кипения. Как только появятся первые пузырьки, сразу снимите с огня. Накройте крышкой и оставьте настаиваться 20-30 минут — за это время сливки впитают изысканный аромат лаванды.

  5. Процедите настой и дайте ему полностью остыть. Затем взбейте до стойких пиков с сахарной пудрой. В готовую пышную массу аккуратно введите сметану — крем будет нежным, с едва уловимой цветочной ноткой.

  6. Сборка торта: каждый охлажденный корж щедро смазывайте кремом, легко прижимая слои друг к другу. Сверху и по бокам торт тоже покройте кремовой массой.

  7. Дайте десерту выстояться в холодильнике 8–10 часов. За это время лепешки хорошо пропитаются, а вкусы соединятся в единый гармоничный ансамбль. Перед подачей украсьте торт лепестками лаванды, каплями меда или крошками из обрезков лепешек.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
34
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