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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

Что добавляют в фарш для беляшей, чтобы они получились чрезвычайно вкусными: рецепт теста и начинки

Блогерша уверяет: по этому рецепту беляши имеют именно тот вкус и аромат, которые многим знакомы еще с базаров прошлого.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
231 ккал
Идеальные беляши: рецепт

Идеальные беляши: рецепт / © Pixabay

Юлия Сенич, автор популярного кулинарного блога в украинском TikTok, поделилась проверенным способом приготовления аппетитных, мягких и сочных беляшей.

Ингредиенты

мука
360г
молоко с водой (смесь)
235 мл
сухие дрожжи
сахар
0,5 ст. ложки
соль
0,5 ч. ложки
масло
50 мл
фарш
200г
лук
170г
вода (в начинке)
3 ст. ложки
соль, перец
по вкусу
масло
для жарки

Процесс приготовления:

  1. В глубокой миске из просеянной муки сделайте углубление, в которое всыпьте дрожжи, сахар и соль. Затем влейте теплую смесь молока и воды, добавьте растительное масло и замесите эластичное тесто. Вымешивайте его руками примерно 7 минут, пока не станет гладким и мягким. Переложите тесто к смазанному маслом сосуду, накройте и оставьте на 2 часа в теплом подъемном месте.

  2. Тем временем приготовьте начинку: мелко нашинкуйте лук и смешайте его с фаршем, добавьте несколько ложек воды для сочности и приправьте по вкусу.

  3. Когда тесто подойдет, сформуйте из него шарики, раскатайте в лепешки, выложите начинку и слепите беляши. В дальнейшем разогрейте сковороду с большим количеством масла — ее должно быть столько, чтобы беляши свободно плавали. Обжаривайте их с обеих сторон по 7 минут, начиная со шва, пока не образуется румяная, аппетитная корочка.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
87
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