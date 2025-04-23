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- Выпечка и мучные блюда
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Что добавляют в фарш для беляшей, чтобы они получились чрезвычайно вкусными: рецепт теста и начинки
Блогерша уверяет: по этому рецепту беляши имеют именно тот вкус и аромат, которые многим знакомы еще с базаров прошлого.
Юлия Сенич, автор популярного кулинарного блога в украинском TikTok, поделилась проверенным способом приготовления аппетитных, мягких и сочных беляшей.
Ингредиенты
- мука
- 360г
- молоко с водой (смесь)
- 235 мл
- сухие дрожжи
- 4г
- сахар
- 0,5 ст. ложки
- соль
- 0,5 ч. ложки
- масло
- 50 мл
- фарш
- 200г
- лук
- 170г
- вода (в начинке)
- 3 ст. ложки
- соль, перец
- по вкусу
- масло
- для жарки
Процесс приготовления:
В глубокой миске из просеянной муки сделайте углубление, в которое всыпьте дрожжи, сахар и соль. Затем влейте теплую смесь молока и воды, добавьте растительное масло и замесите эластичное тесто. Вымешивайте его руками примерно 7 минут, пока не станет гладким и мягким. Переложите тесто к смазанному маслом сосуду, накройте и оставьте на 2 часа в теплом подъемном месте.
Тем временем приготовьте начинку: мелко нашинкуйте лук и смешайте его с фаршем, добавьте несколько ложек воды для сочности и приправьте по вкусу.
Когда тесто подойдет, сформуйте из него шарики, раскатайте в лепешки, выложите начинку и слепите беляши. В дальнейшем разогрейте сковороду с большим количеством масла — ее должно быть столько, чтобы беляши свободно плавали. Обжаривайте их с обеих сторон по 7 минут, начиная со шва, пока не образуется румяная, аппетитная корочка.
Приятного аппетита!