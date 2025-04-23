Что добавляют в фарш для беляшей, чтобы они получились чрезвычайно вкусными: рецепт теста и начинки

Юлия Сенич, автор популярного кулинарного блога в украинском TikTok, поделилась проверенным способом приготовления аппетитных, мягких и сочных беляшей.

Процесс приготовления:

В глубокой миске из просеянной муки сделайте углубление, в которое всыпьте дрожжи, сахар и соль. Затем влейте теплую смесь молока и воды, добавьте растительное масло и замесите эластичное тесто. Вымешивайте его руками примерно 7 минут, пока не станет гладким и мягким. Переложите тесто к смазанному маслом сосуду, накройте и оставьте на 2 часа в теплом подъемном месте.

Тем временем приготовьте начинку: мелко нашинкуйте лук и смешайте его с фаршем, добавьте несколько ложек воды для сочности и приправьте по вкусу.