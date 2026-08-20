Что приготовить из кабачков: рецепт ленивого хачапури на сковороде

Хачапури из кабачков

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Ленивые хачапури с кабачками на сковороде стали настоящим кулинарным открытием для тех, кто любит вкусную и быструю домашнюю выпечку без лишних хлопот. Это блюдо сочетает нежность молодых овощей, мягкость расплавленного сыра и насыщенный аромат зелени. Традиционная грузинская выпечка обычно требует немало времени на затворение и выстаивание дрожжевого или слоеного теста, однако этот упрощенный вариант позволяет получить отличный результат всего за 15 минут.

Благодаря использованию кефира и газировки основа получается пышной, мягкой и невероятно воздушной. Блюдо отлично подходит для быстрого завтрака, сытного перекуса или дополнения к обеду в разгар овощного сезона.

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Для приготовления блюда подготовьте необходимые продукты по списку:

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Цуккини — 350 г

Мука — 220 г

Твердый сыр — 200 г

Моцарелла — 150 г

Кефир — 250 мл

Яйца — 2 шт.

Газированная вода — 0,5 чайной ложки

Сахар — 1 чайная кровать

Соль — 1 чайная кровать

Укроп — 20 г

Зеленый лук — 30 г

Растительное масло для жарки

Процесс приготовления таков:

Цуккини следует тщательно вымыть и натереть на терке, после чего обязательно отжать лишний сок, чтобы тесто не стало слишком жидким. Твердый сыр и моцареллу также натирают на грубой терке, а зеленый лук и укроп мелко шинкуют ножом.

В глубокой миске соединяют кефир с куриными яйцами, солью и сахаром. К жидкой смеси всыпают муку и добавляют газировку для легкости текстуры, после чего все тщательно перемешивают венчиком до однородности.

Далее в массу вводят подготовленные отжатые цуккини, оба вида сыра и измельченную зелень. Все аккуратно перемешивают ложкой, чтобы ингредиенты равномерно распределились по всему тесту.

Сковороду слегка смазывают растительным маслом и хорошо разогревают на огне. На поверхность выкладывают примерно четверть приготовленного теста, формируя аккуратный небольшой лепешок. Делать изделия слишком большими не стоит, поскольку их будет сложно переворачивать во время жарки.

Корж готовят под крышкой примерно по 4-5 минут с каждой стороны до образования румяной корочки. Аналогичным способом обжаривают остальные порции.

Готовые хачапури подают к столу горячими, когда сыр внутри приятно тянется. По желанию к тесту можно добавить немного измельченного чеснока или излюбленных специй для дополнительного вкусового акцента.

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