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Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
395
Время на прочтение
2 мин

Что приготовить из кабачков: рецепт ленивого хачапури на сковороде

Рецепт хачапури из кабачков

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
42 минуты
Пищевая ценность на 100 г
12 ккал
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Хачапури из кабачков

Хачапури из кабачков

Ленивые хачапури с кабачками на сковороде стали настоящим кулинарным открытием для тех, кто любит вкусную и быструю домашнюю выпечку без лишних хлопот. Это блюдо сочетает нежность молодых овощей, мягкость расплавленного сыра и насыщенный аромат зелени. Традиционная грузинская выпечка обычно требует немало времени на затворение и выстаивание дрожжевого или слоеного теста, однако этот упрощенный вариант позволяет получить отличный результат всего за 15 минут.

Благодаря использованию кефира и газировки основа получается пышной, мягкой и невероятно воздушной. Блюдо отлично подходит для быстрого завтрака, сытного перекуса или дополнения к обеду в разгар овощного сезона.

Для приготовления блюда подготовьте необходимые продукты по списку:

  • Цуккини — 350 г

  • Мука — 220 г

  • Твердый сыр — 200 г

  • Моцарелла — 150 г

  • Кефир — 250 мл

  • Яйца — 2 шт.

  • Газированная вода — 0,5 чайной ложки

  • Сахар — 1 чайная кровать

  • Соль — 1 чайная кровать

  • Укроп — 20 г

  • Зеленый лук — 30 г

  • Растительное масло для жарки

Процесс приготовления таков:

  • Цуккини следует тщательно вымыть и натереть на терке, после чего обязательно отжать лишний сок, чтобы тесто не стало слишком жидким. Твердый сыр и моцареллу также натирают на грубой терке, а зеленый лук и укроп мелко шинкуют ножом.

  • В глубокой миске соединяют кефир с куриными яйцами, солью и сахаром. К жидкой смеси всыпают муку и добавляют газировку для легкости текстуры, после чего все тщательно перемешивают венчиком до однородности.

  • Далее в массу вводят подготовленные отжатые цуккини, оба вида сыра и измельченную зелень. Все аккуратно перемешивают ложкой, чтобы ингредиенты равномерно распределились по всему тесту.

  • Сковороду слегка смазывают растительным маслом и хорошо разогревают на огне. На поверхность выкладывают примерно четверть приготовленного теста, формируя аккуратный небольшой лепешок. Делать изделия слишком большими не стоит, поскольку их будет сложно переворачивать во время жарки.

  • Корж готовят под крышкой примерно по 4-5 минут с каждой стороны до образования румяной корочки. Аналогичным способом обжаривают остальные порции.

Готовые хачапури подают к столу горячими, когда сыр внутри приятно тянется. По желанию к тесту можно добавить немного измельченного чеснока или излюбленных специй для дополнительного вкусового акцента.

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