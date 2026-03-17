Домашние булочки: рецепт, который должен быть у каждой хозяйки

Домашние булочки.

Домашняя выпечка всегда ассоциируется с теплом, и эти мягкие булочки именно тот случай, когда простое блюдо дает идеальный результат. Благодаря правильной технике работы с тестом они выходят воздушными внутри и имеют золотистую корочку снаружи. Это универсальный вариант, который подойдет и к утреннему кофе, и для сытных домашних сэндвичей. Такой рецепт следует сберечь, чтобы он всегда был под рукой.

Составляющие для приготовления

Для работы вам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

сахар — 3-4 ст. л.;

соль — 0,5-1 ч. л.;

молоко — 200-250 мл;

мука хлебная (высокое содержание белка обеспечивает лучшую структуру) — 500-550 г (в зависимости от влажности).;

сливочное масло — 50-70 г;

дрожжи — 7 г сухих или 20-25 г прессованных;

масло — понадобится для смазки рабочей поверхности и рук.

Готовим вкусные домашние булочки

Сначала отделите небольшую часть желтка от одного яйца в отдельную миску и оставьте для дальнейшей смазки булочек.

Остальные яйца соедините с сахаром и холодным молоком, после чего перемешайте. Постепенно всыпайте хлебную муку — поскольку она содержит много белка, ему понадобится больше жидкости. Замешивайте до мягкого и эластичного состояния.

Добавьте дрожжи и хорошо перемешайте тесто, чтобы они равномерно распределились, следя, чтобы температура массы не превышала 25°C. После этого всыпьте соль и частями вводите сливочное масло, продолжая замес. Весь процесс вымешивания должен длиться примерно 15 минут, пока тесто не станет гладким и не разовьется клейковина.

Оставьте готовое тесто на 5-7 минут для отдыха. Затем осторожно растяните его руками, чтобы сделать структуру более нежной. Сформуйте булочки длиной примерно 12 см, выложите противень, накройте и оставьте подниматься на 30–50 минут.

Перед выпеканием смажьте поверхность заготовок отложенным желтком. Духовку следует разогреть заранее (в течение 15 минут) до 175°C. Выпекайте булочки около 30 минут до румяной корочки. После выпечки дайте им полностью остыть до комнатной температуры.