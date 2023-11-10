Домашняя яичная лапша: прекрасное дополнение к бульону

Сегодня полки магазинов заполнены лапшой разных видов, но домашняя лапша всегда вне конкуренции. Чтобы приготовить вкусную лапшу, тесто необходимо вымешивать 5-10 минут, чем тоньше раскатаем тесто, тем вкуснее будет. Для приготовления вам понадобятся: яйца, мука и соль. Замесить тесто, раскатать и просушить. Такая лапша не разваривается и долго хранится.