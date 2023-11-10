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Домашняя яичная лапша: прекрасное дополнение к бульону

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
201 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
43
Время на прочтение
1 мин
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Домашняя яичная лапша: прекрасное дополнение к бульону

Домашняя яичная лапша / Фото: Credits

Сегодня полки магазинов заполнены лапшой разных видов, но домашняя лапша всегда вне конкуренции. Чтобы приготовить вкусную лапшу, тесто необходимо вымешивать 5-10 минут, чем тоньше раскатаем тесто, тем вкуснее будет. Для приготовления вам понадобятся: яйца, мука и соль. Замесить тесто, раскатать и просушить. Такая лапша не разваривается и долго хранится.

Ингредиенты

мука
100 г
яйцо
1 шт.
соль
щепотка
  1. Яйцо с солью взбейте вилкой. Порциями подсыпайте просеянную муку и замесите крутое тесто. Скатайте в шар, положите в пакет и оставьте на 30 минут.
  2. Рабочую поверхность посыпьте мукой. Раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной 1-2 мм. Разрежьте на две части, обсыпьте мукой с обеих сторон и сверните в рулеты.
  3. Острым ножом нарежьте каждый рулет на тонкие колечки 3-4 мм. Лапшу еще раз присыпьте мукой и оставьте на столе до полного высыхания.

Советы:

  • Лучше покупать домашние яйца.
  • Неиспользованную лапшу хорошо подсушите и храните в закрытой посуде.

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Дата публикации
Просмотры
43
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