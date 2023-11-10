Домашняя яичная лапша: прекрасное дополнение к бульону

Сегодня полки магазинов заполнены лапшой разных видов, но домашняя лапша всегда вне конкуренции. Чтобы приготовить вкусную лапшу, тесто необходимо вымешивать 5-10 минут, чем тоньше раскатаем тесто, тем вкуснее будет. Для приготовления вам понадобятся: яйца, мука и соль. Замесить тесто, раскатать и просушить. Такая лапша не разваривается и долго хранится.
Ингредиенты
- мука
- 100 г
- яйцо
- 1 шт.
- соль
- щепотка
- Яйцо с солью взбейте вилкой. Порциями подсыпайте просеянную муку и замесите крутое тесто. Скатайте в шар, положите в пакет и оставьте на 30 минут.
- Рабочую поверхность посыпьте мукой. Раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной 1-2 мм. Разрежьте на две части, обсыпьте мукой с обеих сторон и сверните в рулеты.
- Острым ножом нарежьте каждый рулет на тонкие колечки 3-4 мм. Лапшу еще раз присыпьте мукой и оставьте на столе до полного высыхания.
Советы:
- Лучше покупать домашние яйца.
- Неиспользованную лапшу хорошо подсушите и храните в закрытой посуде.
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