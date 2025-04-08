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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
66
Время на прочтение
2 мин

Древний рецепт паски: так пасхальную выпечку готовили наши бабушки — из газеты 1913 года

Предлагаем вам эксклюзивный рецепт паски, сохранившийся с 1913 года и напечатанный в старинной газете, дошедшей до наших дней.

Автор публикации
Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
5 час. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
402 ккал
Древний рецепт паски

Древний рецепт паски / © Pixabay

Это тесто под названием "Царское", традиционно используемое для изготовления Пасхальной выпечки, придаст вашей паске непревзойденный вкус и аромат домашней выпечки с особой текстурой. Откройте для себя пережившие время рецепты и создайте настоящую атмосферу праздника благодаря этому вкусному рецепту.

Ингредиенты

живые дрожжи
30г
теплое молоко
50 мл
горячее молоко
200 мл
мука
3 ст. ложки из общего количества
мука
500г
желтки
4 шт.
сахар
150г
ванильный сахар
10г
соль
цедра апельсина
1 шт.
миндаль
100г
мягкое сливочное масло
100г
изюм
100г
яичный желток для смазки
1 шт.

Процесс приготовления:

  1. В стакане растворяем дрожжи в тепломолочной смеси, хорошо перемешиваем и оставляем на время. В другой миске смешиваем 3 ст. л. муки с горячим молоком и даем ей остыть. Желтки сбиваем с сахаром и ванильным сахаром до светлого цвета. Затем добавляем эту смесь в молочную с мукой, хорошо перемешиваем, после чего вливаем дрожжевую смесь и все хорошо размешиваем лопаткой. Накрываем пищевой плёнкой и даем постоять в теплом месте в течение 1 часа.

  2. Если на опаре появятся пузырьки, добавляем соль, апельсиновую цедру и измельченный миндаль, перемешиваем. Просеиваем муку дважды, замешиваем тесто руками, добавляем размягченное масло. Если тесто липнет к рукам, добавляем немного масла и продолжаем месить. В конце добавляем изюм. Тесто накрываем плёнкой и оставляем на 1,5–2 часа в теплом месте для подъема.

  3. Разделяем тесто на 3 части, формируем шарики и скрываем изюм внутри. Выкладываем в бумажные формочки диаметром 14 см, наполняя их до половины. Оставляем для подхода на 1,5 часа. Перед выпеканием смазываем шарики желтком и выпекаем в разогретой духовке при температуре 175 градусов в течение 30 минут. Охлаждаем паски в формах и подаем на стол.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
66
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