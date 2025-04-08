В стакане растворяем дрожжи в тепломолочной смеси, хорошо перемешиваем и оставляем на время. В другой миске смешиваем 3 ст. л. муки с горячим молоком и даем ей остыть. Желтки сбиваем с сахаром и ванильным сахаром до светлого цвета. Затем добавляем эту смесь в молочную с мукой, хорошо перемешиваем, после чего вливаем дрожжевую смесь и все хорошо размешиваем лопаткой. Накрываем пищевой плёнкой и даем постоять в теплом месте в течение 1 часа.