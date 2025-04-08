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- Выпечка и мучные блюда
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Древний рецепт паски: так пасхальную выпечку готовили наши бабушки — из газеты 1913 года
Предлагаем вам эксклюзивный рецепт паски, сохранившийся с 1913 года и напечатанный в старинной газете, дошедшей до наших дней.
Это тесто под названием "Царское", традиционно используемое для изготовления Пасхальной выпечки, придаст вашей паске непревзойденный вкус и аромат домашней выпечки с особой текстурой. Откройте для себя пережившие время рецепты и создайте настоящую атмосферу праздника благодаря этому вкусному рецепту.
Ингредиенты
- живые дрожжи
- 30г
- теплое молоко
- 50 мл
- горячее молоко
- 200 мл
- мука
- 3 ст. ложки из общего количества
- мука
- 500г
- желтки
- 4 шт.
- сахар
- 150г
- ванильный сахар
- 10г
- соль
- 1г
- цедра апельсина
- 1 шт.
- миндаль
- 100г
- мягкое сливочное масло
- 100г
- изюм
- 100г
- яичный желток для смазки
- 1 шт.
Процесс приготовления:
В стакане растворяем дрожжи в тепломолочной смеси, хорошо перемешиваем и оставляем на время. В другой миске смешиваем 3 ст. л. муки с горячим молоком и даем ей остыть. Желтки сбиваем с сахаром и ванильным сахаром до светлого цвета. Затем добавляем эту смесь в молочную с мукой, хорошо перемешиваем, после чего вливаем дрожжевую смесь и все хорошо размешиваем лопаткой. Накрываем пищевой плёнкой и даем постоять в теплом месте в течение 1 часа.
Если на опаре появятся пузырьки, добавляем соль, апельсиновую цедру и измельченный миндаль, перемешиваем. Просеиваем муку дважды, замешиваем тесто руками, добавляем размягченное масло. Если тесто липнет к рукам, добавляем немного масла и продолжаем месить. В конце добавляем изюм. Тесто накрываем плёнкой и оставляем на 1,5–2 часа в теплом месте для подъема.
Разделяем тесто на 3 части, формируем шарики и скрываем изюм внутри. Выкладываем в бумажные формочки диаметром 14 см, наполняя их до половины. Оставляем для подхода на 1,5 часа. Перед выпеканием смазываем шарики желтком и выпекаем в разогретой духовке при температуре 175 градусов в течение 30 минут. Охлаждаем паски в формах и подаем на стол.
Приятного аппетита!