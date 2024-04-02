Дрожжевое тесто на рассоле и картофельном отваре: оригинальный рецепт

Для приготовления этого теста используйте любой рассол и картофельный отвар. Тесто получается пышным, воздушным и не впитывает много растительного масла. Из него можно приготовить пирожки со сладкой и соленой начинкой. Они будут вкусным дополнением к первым блюдам или к чаю, а также для перекуса.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 800 г
- рассол огуречный
- 200 г
- картофельный отвар
- 200 г
- дрожжи сухие
- 7 г
- масло растительное (в тесто)
- 4 ст. л.
- сахар
- 1 ч. л.
- соль
- 1 ч. л.
- растительное масло – для жарки
- Картофель очистите и отварите до готовности. Из картофеля приготовьте пюре, а картофельный отвар остудите до комнатной температуры.
- В глубокую миску влейте рассол и картофельный отвар. Добавьте сахар, соль, дрожжи и растительное масло. Перемешайте, чтобы растворились соль и сахар. Всыпьте просеянную муку и замесите тесто. Накройте пленкой и поставьте в теплое место на 30-40 минут. Тесто должно увеличиться почти в три раза.
- Пока тесто будет подходить, приготовьте любую начинку.
- Тесто разделите на равные части, каждую раскатайте в лепешку. Выложите в середину начинку, сформируйте пирожки и слегка прижмите.
- Обжаривайте в глубокой сковороде с большим количеством растительного масла до золотистой, хрустящей корочки.
Советы:
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Для начинки используйте картофельное пюре с обжаренным луком, грибами или начинку из фарша, капусты или повидла.
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