Дрожжевое тесто на рассоле и картофельном отваре: оригинальный рецепт

Для приготовления этого теста используйте любой рассол и картофельный отвар. Тесто получается пышным, воздушным и не впитывает много растительного масла. Из него можно приготовить пирожки со сладкой и соленой начинкой. Они будут вкусным дополнением к первым блюдам или к чаю, а также для перекуса.