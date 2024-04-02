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Дрожжевое тесто на рассоле и картофельном отваре: оригинальный рецепт

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
263 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
194
Время на прочтение
1 мин
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Дрожжевое тесто на рассоле и картофельном отваре: оригинальный рецепт

Дрожжевое тесто на рассоле и картофельном отваре / Фото: Credits

Для приготовления этого теста используйте любой рассол и картофельный отвар. Тесто получается пышным, воздушным и не впитывает много растительного масла. Из него можно приготовить пирожки со сладкой и соленой начинкой. Они будут вкусным дополнением к первым блюдам или к чаю, а также для перекуса.

Ингредиенты

мука пшеничная
800 г
рассол огуречный
200 г
картофельный отвар
200 г
дрожжи сухие
7 г
масло растительное (в тесто)
4 ст. л.
сахар
1 ч. л.
соль
1 ч. л.
растительное масло – для жарки
  1. Картофель очистите и отварите до готовности. Из картофеля приготовьте пюре, а картофельный отвар остудите до комнатной температуры.
  2. В глубокую миску влейте рассол и картофельный отвар. Добавьте сахар, соль, дрожжи и растительное масло. Перемешайте, чтобы растворились соль и сахар. Всыпьте просеянную муку и замесите тесто. Накройте пленкой и поставьте в теплое место на 30-40 минут. Тесто должно увеличиться почти в три раза.
  3. Пока тесто будет подходить, приготовьте любую начинку.
  4. Тесто разделите на равные части, каждую раскатайте в лепешку. Выложите в середину начинку, сформируйте пирожки и слегка прижмите.
  5. Обжаривайте в глубокой сковороде с большим количеством растительного масла до золотистой, хрустящей корочки.

Советы:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
  • Для начинки используйте картофельное пюре с обжаренным луком, грибами или начинку из фарша, капусты или повидла.

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