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- Выпечка и мучные блюда
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Готовящийся за пять минут пирог: даже торта больше не будут просить
Этот рецепт ищут все. Ведь всегда хочется испечь что-нибудь вкусненькое кофе или чаю, но не заморачиваться на кухне.
Пирог по этому рецепту готовится максимально быстро, а смакует лучше торт.
Ингредиенты
- яйца
- 3 шт.
- соль
- щепотка
- сахар
- 200г
- кефир
- 250 мл
- масло
- 50 мл
- сода
- 1 ч. ложка
- мука
- 300г
- яблоко
- 3 шт.
- цедра
- 1 лимон
- сок
- 0,5 лимона
- сахарная пудра
- для украшения
Процесс приготовления:
Смешать венчиком яйца, соль и сахар. Добавить растительное масло и кефир, хорошо перемешать. Добавить соду, просеять муку и замешать однородное тесто.
Очистить яблоки, порезать их кубиками. Смешайте с соком и цедрой лимона. Вмешать яблоки в тесто.
Форму для выпечки застелить пергаментом, вылить все тесто. Выпекать при 180 градусах 40 минут.
Готовый пигорь присыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!