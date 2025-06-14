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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
352
Время на прочтение
1 мин

Готовящийся за пять минут пирог: даже торта больше не будут просить

Этот рецепт ищут все. Ведь всегда хочется испечь что-нибудь вкусненькое кофе или чаю, но не заморачиваться на кухне.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
198 ккал
Пирог, заменяющий торт (фото иллюстративный)

Пирог, заменяющий торт (фото иллюстративный) / © Pixabay

Пирог по этому рецепту готовится максимально быстро, а смакует лучше торт.

Ингредиенты

яйца
3 шт.
соль
щепотка
сахар
200г
кефир
250 мл
масло
50 мл
сода
1 ч. ложка
мука
300г
яблоко
3 шт.
цедра
1 лимон
сок
0,5 лимона
сахарная пудра
для украшения

Процесс приготовления:

  1. Смешать венчиком яйца, соль и сахар. Добавить растительное масло и кефир, хорошо перемешать. Добавить соду, просеять муку и замешать однородное тесто.

  2. Очистить яблоки, порезать их кубиками. Смешайте с соком и цедрой лимона. Вмешать яблоки в тесто.

  3. Форму для выпечки застелить пергаментом, вылить все тесто. Выпекать при 180 градусах 40 минут.

  4. Готовый пигорь присыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
352
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