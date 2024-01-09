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Идеальное тесто для пельменей и вареников: какой ингредиент нужно добавить, что они не разваривались

Время готовки
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
234 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
330
Время на прочтение
1 мин
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Идеальное тесто для пельменей и вареников: какой ингредиент нужно добавить, что они не разваривались

Идеальное тесто для пельменей и вареников

Чтобы пельмени и вареники не разваривались, что нужно добавить в тесто

Что нужно добавить к пельменям и вареникам, чтобы они не разваривались

Чтобы пельменное тесто оставалось крепким, эластичным и вкусным, необходимо добавить к нему немного крахмала. Кроме того,  что оно не разваривается, тесто для пельменей с крахмалом является прекрасной альтернативой обычному тесту, когда нет под рукой яиц. Также этот рецепт отлично подойдет во время поста. Благодаря добавлению крахмала тесто будет таким, как при добавлении яиц.

Ингредиенты и пропорции для приготовления теста для пельменей и вареников:

  • мука пшеничная — 550 г,
  • крахмал картофельный – 3 столовые ложки,
  • вода – 350 мл,
  • соль по вкусу.

Способ приготовления теста:

  • К просеянной муке добавьте крахмал и соль.
  • Постепенно вливайте воду в муку, замешивайте тесто до однородности.
  • Поставьте замешанное тесто в холодильник в час.

Такое тесто не разваривается при приготовлении, его можно использовать для приготовления пельменей и вареников с любой начинкой.

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