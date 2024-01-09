Идеальное тесто для пельменей и вареников: какой ингредиент нужно добавить, что они не разваривались

Чтобы пельмени и вареники не разваривались, что нужно добавить в тесто
Что нужно добавить к пельменям и вареникам, чтобы они не разваривались
Чтобы пельменное тесто оставалось крепким, эластичным и вкусным, необходимо добавить к нему немного крахмала. Кроме того, что оно не разваривается, тесто для пельменей с крахмалом является прекрасной альтернативой обычному тесту, когда нет под рукой яиц. Также этот рецепт отлично подойдет во время поста. Благодаря добавлению крахмала тесто будет таким, как при добавлении яиц.
Ингредиенты и пропорции для приготовления теста для пельменей и вареников:
- мука пшеничная — 550 г,
- крахмал картофельный – 3 столовые ложки,
- вода – 350 мл,
- соль по вкусу.
Способ приготовления теста:
- К просеянной муке добавьте крахмал и соль.
- Постепенно вливайте воду в муку, замешивайте тесто до однородности.
- Поставьте замешанное тесто в холодильник в час.
Такое тесто не разваривается при приготовлении, его можно использовать для приготовления пельменей и вареников с любой начинкой.
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