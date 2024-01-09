Идеальное тесто для пельменей и вареников: какой ингредиент нужно добавить, что они не разваривались

Чтобы пельмени и вареники не разваривались, что нужно добавить в тесто

Что нужно добавить к пельменям и вареникам, чтобы они не разваривались

Чтобы пельменное тесто оставалось крепким, эластичным и вкусным, необходимо добавить к нему немного крахмала. Кроме того, что оно не разваривается, тесто для пельменей с крахмалом является прекрасной альтернативой обычному тесту, когда нет под рукой яиц. Также этот рецепт отлично подойдет во время поста. Благодаря добавлению крахмала тесто будет таким, как при добавлении яиц.

Ингредиенты и пропорции для приготовления теста для пельменей и вареников:

мука пшеничная — 550 г,

крахмал картофельный – 3 столовые ложки,

вода – 350 мл,

соль по вкусу.

Способ приготовления теста:

К просеянной муке добавьте крахмал и соль.

Постепенно вливайте воду в муку, замешивайте тесто до однородности.

Поставьте замешанное тесто в холодильник в час.

Такое тесто не разваривается при приготовлении, его можно использовать для приготовления пельменей и вареников с любой начинкой.

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