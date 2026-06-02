Идеальные жареные пирожки без дрожжей за 20 минут: простой рецепт воздушного теста

Жареные пирожки без дрожжей

Тесто замешивается всего за несколько минут, а готовые пирожки получаются мягкими внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи.

Ингредиенты пшеничная мука 250г кефир 240 мл сода 1 ч. ложка соль ½ ч. ложки сахар 1 ст. ложки картофельное пюре 400г моцарелла 100г черный молотый перец щепотка петрушка или укроп пучок (по желанию) сушеный чеснок ¼ ч. ложки (по желанию) масло для жарки

Процесс приготовления:

В большой миске смешайте муку, соду, соль и сахар. Влейте кефир и быстро перемешайте ложкой. Замесите мягкое эластичное тесто. Если оно слишком липнет к рукам, добавьте немного муки. Важно не переборщить, чтобы пирожки остались нежными. Смешайте охлажденное картофельное пюре с натертым сыром. Добавьте перец, зелень и сушеный чеснок. Хорошо перемешайте до однородности. Разделите тесто на 8 одинаковых частей. Каждый кусочек раскатайте в круглый корж. В центр выложите порцию начинки. Плотно защелкните края и сформуйте пирожок. Слегка прихлопывайте его ладонью. В глубочайшей сковороде разогрейте слой масла приблизительно 2-3 см шириной. Обжаривайте пирожки на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной золотистой корочки. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишек масла. Подавайте теплыми со сметаной, свежими овощами или излюбленным соусом.

Такое тесто отлично смешивается не только с картофельной начинкой. Для пирожков можно использовать тушеную капусту, мясной фарш, сыр с зеленью, яблоки, вишни или густое варенье.

