Кабачковые блины: просто натрите, добавьте яйца и сок сливать не нужно

Кабачковые блины

Реклама

Сезон кабачков всегда вдохновляет на кулинарные эксперименты, ведь из этого доступного овоща можно приготовить множество отличных блюд. Особого внимания заслуживает рецепт нежных и ароматных кабачковых блинов, которые готовятся очень быстро и просто. Главное преимущество этого способа состоит в том, что из кабачков не нужно отжимать и сливать сок, благодаря чему вся природная польза и витамины полностью остаются в блюде.

Необходимые ингредиенты

Большой кабачок (весом около 500 г) — 1 шт.

Куриные яйца — 3 шт.

Свежий укроп — несколько веточек

Чеснок — 2 зубчика

Пшеничная мука — 140 г (или 250 мл)

Соль — чуть больше половины чайной ложки

Черный молотый перец — по вкусу

Масло для жарки

Процесс приготовления

Для начала подготовьте главный ингредиент, вымойте кабачок и натрите его на средней или мелкой терке. Поскольку сок сливать не нужно, сразу переложите натертую массу в глубокую миску для затворения теста.

Известен факт, что кабачки идеально сочетаются с чесноком и зеленью, поэтому мелко нашинкуйте несколько веточек душистого укропа и пропустите через пресс два зубчика чеснока. Добавьте измельченную зелень и чеснок к кабачкам, чтобы они мгновенно наполнили овощную массу насыщенным ароматом.

Реклама

Вбейте в миску 3 куриных яйца, добавьте черный перец и посолите по вкусу, положив чуть больше половины чайной ложки. Тщательно перемешайте все компоненты венчиком.

После этого всыпьте всю порцию просеянной муки и снова вымешайте тесто до достижения однородного состояния. Благодаря кабачковому соку консистенция получится идеальной для выпекания блинов.

Поставьте сковороду на средний огонь, хорошо разогрейте ее и налейте немного жарочного масла. Черпаком выливайте тесто на сковороду, помогая ему равномерно распределиться по дну, как во время приготовления обычных блинчиков.

Выпекайте блины на умеренном огне. Когда практически вся поверхность сверху станет матовой, а нижняя часть хорошо зарумянится, осторожно переверните блинчик на другую сторону. Изделия получаются эластичными, совсем не прилипают к сковороде и легко переворачиваются.

Реклама

Новости партнеров