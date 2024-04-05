Как готовить закарпатскую паску: этот рецепт пасхальной выпечки станет в вашей семье настоящим хитом

До празднования Пасхи в Украине остается один месяц, а значит, уже пора подыскивать рецепт вкусной паски. Попробуйте этот закарпатский вариант праздничной выпечки.

Ингредиенты теплое молоко 225 мл мука 480 г сахар 60 г сухие дрожжи (или живые дрожжи) 10 г (30 г) яйцо 1 шт. желток яйца 2 шт. сметана 50 г соль 10 г растопленное сливочное масло 45 г кунжут, тыквенные семена и т.п. для украшения

Сначала готовится опара:

Берется 100 мл теплого молока и 70 г муки, добавляются сухие (или живые) дрожжи и перемешиваются. Добавляется 30 г сахара и снова тщательно перемешивается. Накрывается чистым полотенцем и остается на 15 минут в теплом месте, чтобы опара подошла.

Теперь можно заняться приготовлением теста: