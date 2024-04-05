Как готовить закарпатскую паску: этот рецепт пасхальной выпечки станет в вашей семье настоящим хитом

До празднования Пасхи в Украине остается один месяц, а значит, уже пора подыскивать рецепт вкусной паски. Попробуйте этот закарпатский вариант праздничной выпечки.
Ингредиенты
- теплое молоко
- 225 мл
- мука
- 480 г
- сахар
- 60 г
- сухие дрожжи (или живые дрожжи)
- 10 г (30 г)
- яйцо
- 1 шт.
- желток яйца
- 2 шт.
- сметана
- 50 г
- соль
- 10 г
- растопленное сливочное масло
- 45 г
- кунжут, тыквенные семена и т.п.
- для украшения
Сначала готовится опара:
Берется 100 мл теплого молока и 70 г муки, добавляются сухие (или живые) дрожжи и перемешиваются. Добавляется 30 г сахара и снова тщательно перемешивается. Накрывается чистым полотенцем и остается на 15 минут в теплом месте, чтобы опара подошла.
Теперь можно заняться приготовлением теста:
- Оставшаяся мука просеивается через сито, добавляется соль и все тщательно перемешивается.
- В отдельную миску выбивается 1 яйцо и еще один желток, всыпается 30 г сахара и тщательно перемешивается венчиком.
- В миску с мукой вливается яичная смесь и опара. Добавляется 125 мл теплого молока и сметана. Снова все перемешивается.
- Затем в два этапа добавляется растопленное сливочное масло. Сначала тесто замешивается лопаткой, а затем руками, пока оно не перестанет прилипать к рукам. После этого тесто накрывается пищевой пленкой, чтобы оно подошло, снова замешивается и снова подходит (так трижды).
- Тесто делится на несколько пасочек, из каждой части формируется шар, который выкладывается в форму. Оставляется, чтобы подошло в форме и смазывается желтком.
- Духовка разогревается до 180 градусов. Паски нужно выпекать 30-50 минут, в зависимости от мощности духовки и размера выпечки.
- После выпекания паски остаются в форме, чтобы они "отдохнули", а затем вынимаются.
- Украсить можно по желанию.