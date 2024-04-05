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Выпечка и мучные блюда
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Как готовить закарпатскую паску: этот рецепт пасхальной выпечки станет в вашей семье настоящим хитом

Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
312 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
194
Время на прочтение
2 мин
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Как готовить закарпатскую паску: этот рецепт пасхальной выпечки станет в вашей семье настоящим хитом

Как испечь закарпатский кулич / Фото: Unsplash

До празднования Пасхи в Украине остается один месяц, а значит, уже пора подыскивать рецепт вкусной паски. Попробуйте этот закарпатский вариант праздничной выпечки.

Ингредиенты

теплое молоко
225 мл
мука
480 г
сахар
60 г
сухие дрожжи (или живые дрожжи)
10 г (30 г)
яйцо
1 шт.
желток яйца
2 шт.
сметана
50 г
соль
10 г
растопленное сливочное масло
45 г
кунжут, тыквенные семена и т.п.
для украшения

Сначала готовится опара:
Берется 100 мл теплого молока и 70 г муки, добавляются сухие (или живые) дрожжи и перемешиваются. Добавляется 30 г сахара и снова тщательно перемешивается. Накрывается чистым полотенцем и остается на 15 минут в теплом месте, чтобы опара подошла.
Теперь можно заняться приготовлением теста:

  1. Оставшаяся мука просеивается через сито, добавляется соль и все тщательно перемешивается.
  2. В отдельную миску выбивается 1 яйцо и еще один желток, всыпается 30 г сахара и тщательно перемешивается венчиком.
  3. В миску с мукой вливается яичная смесь и опара. Добавляется 125 мл теплого молока и сметана. Снова все перемешивается.
  4. Затем в два этапа добавляется растопленное сливочное масло. Сначала тесто замешивается лопаткой, а затем руками, пока оно не перестанет прилипать к рукам. После этого тесто накрывается пищевой пленкой, чтобы оно подошло, снова замешивается и снова подходит (так трижды).
  5. Тесто делится на несколько пасочек, из каждой части формируется шар, который выкладывается в форму. Оставляется, чтобы подошло в форме и смазывается желтком.
  6. Духовка разогревается до 180 градусов. Паски нужно выпекать 30-50 минут, в зависимости от мощности духовки и размера выпечки.
  7. После выпекания паски остаются в форме, чтобы они "отдохнули", а затем вынимаются.
  8. Украсить можно по желанию.

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