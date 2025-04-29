Говорят, аромат только что испеченного хлеба способен наполнить дом особой атмосферой — он словно возвращает в безмятежное детство, к запаху бабушкиной печи и теплу заботливых рук. В стремительном ритме настоящего не всегда есть время на длительное замешивание теста, и существуют простые решения даже для занятых. Один из таких — хлеб “3 чашки”: очень легкий в приготовлении и удивительно вкусный, как воспоминание, завернутый в аромат свежей корочки.

Процесс приготовления:

Прежде всего — подготовьте основу для теста. В большую миску налейте тёплую, но не горячую воду. Добавьте в нее дрожжи и сахар, размешайте и оставьте смесь в уютном теплом месте на 10–15 минут, чтобы дрожжи активировались — вы заметите характерную пену на поверхности.

Теперь перейдем к замешиванию теста. Введите в дрожжевое основание соль и масло, после чего постепенно добавляйте просеянную муку, постоянно перемешивая ложкой или силиконовой лопаткой. Когда масса станет плотной, переложите ее на припыленную мукой поверхность и вымешивайте руками 7–10 минут, пока тесто не станет гладким, упругим и немного липким.

Следующий этап — подъем теста. Слегка смажьте миску растительным маслом, выложите в нее тесто, накройте кухонным полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на час в теплом месте. За это время объем теста должен удвоиться.

Когда тесто вырастет, обомните его, чтобы выпустить лишний воздух. В дальнейшем сформируйте хлеб по собственному желанию — округлую буханку, продолговатый батон или выложите в смазанную форму для выпечки. Дайте ему еще 20–30 минут для окончательного расстойки.

А теперь — выпекание. Разогрейте духовой шкаф до 200 °C. Для образования хрустящей, румяной корочки поставьте на дно духовки емкость с водой — пар создаст нужный эффект. Выпекайте 30–35 минут до золотистого цвета. Готовность можно проверить, постучав по дну буханки: если раздается глухой звук — хлеб спеченный.