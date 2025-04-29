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- Выпечка и мучные блюда
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Как приготовить домашний хлеб: рецепт "три чашки" — гораздо вкуснее магазинного
Согласитесь: иногда настоящее наслаждение кроется в самом простом. И что может быть более привычным, чем хлеб? Румяная хрустящая корочка, рыхлая мякоть и тепло домашнего уюта, рождающаяся прямо в вашей духовке.
Говорят, аромат только что испеченного хлеба способен наполнить дом особой атмосферой — он словно возвращает в безмятежное детство, к запаху бабушкиной печи и теплу заботливых рук. В стремительном ритме настоящего не всегда есть время на длительное замешивание теста, и существуют простые решения даже для занятых. Один из таких — хлеб “3 чашки”: очень легкий в приготовлении и удивительно вкусный, как воспоминание, завернутый в аромат свежей корочки.
Ингредиенты
- теплая вода
- 450 мл
- растительное масло
- 30 мл
- сахар
- 1 ч. кровати
- сухие дрожжи
- 7г
- просеянная пшеничная мука
- 3 чашки (390 г)
- соль
- 1 ч. кровати
Процесс приготовления:
Прежде всего — подготовьте основу для теста. В большую миску налейте тёплую, но не горячую воду. Добавьте в нее дрожжи и сахар, размешайте и оставьте смесь в уютном теплом месте на 10–15 минут, чтобы дрожжи активировались — вы заметите характерную пену на поверхности.
Теперь перейдем к замешиванию теста. Введите в дрожжевое основание соль и масло, после чего постепенно добавляйте просеянную муку, постоянно перемешивая ложкой или силиконовой лопаткой. Когда масса станет плотной, переложите ее на припыленную мукой поверхность и вымешивайте руками 7–10 минут, пока тесто не станет гладким, упругим и немного липким.
Следующий этап — подъем теста. Слегка смажьте миску растительным маслом, выложите в нее тесто, накройте кухонным полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на час в теплом месте. За это время объем теста должен удвоиться.
Когда тесто вырастет, обомните его, чтобы выпустить лишний воздух. В дальнейшем сформируйте хлеб по собственному желанию — округлую буханку, продолговатый батон или выложите в смазанную форму для выпечки. Дайте ему еще 20–30 минут для окончательного расстойки.
А теперь — выпекание. Разогрейте духовой шкаф до 200 °C. Для образования хрустящей, румяной корочки поставьте на дно духовки емкость с водой — пар создаст нужный эффект. Выпекайте 30–35 минут до золотистого цвета. Готовность можно проверить, постучав по дну буханки: если раздается глухой звук — хлеб спеченный.
После этого осторожно извлеките хлеб из формы и охладите на решетке. Не спешите нарезать — дайте мякоть “созреть”, чтобы структура окончательно сформировалась.
Приятного аппетита!