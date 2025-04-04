ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
161
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить глазурь для кулича, которая не липнет и не осыпается

Лайфгак, как приготовить глазурь для кулича

Автор публикации
Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
67 ккал
Рецепт глазури для кулича

Рецепт глазури для кулича

Существует множество рецептов глазури для ремней, однако многие хозяйки особенно ценят такой рецепт глазури, которая после застывания не липнет к рукам и не крошится.

Автор украинского кондитерского блога рассказала , как приготовить именно такую глазурь. Сделать это очень просто.

Для приготовления этой идеальной глазури вам понадобятся следующие ингредиенты.

  • Желатин — 6 граммов.

  • Вода (для замачивания желатина) — 30 миллилитров.

  • Сахар — 150 граммов; Вода (для приготовления сиропа) — 30 миллилитров.

  • Лимонная кислота — небольшая щепотка.

Процесс приготовления глазури очень прост

  • Сначала в небольшой кастрюле соедините сахар и воду, предназначенную для сиропа. Добавьте туда же щепотку лимонной кислоты. Поставьте кастрюлю на огонь и сварите сироп, помешивая до полного растворения всех кристаллов сахара.

  • Отдельно в небольшой миске залейте желатин холодной водой и дайте ему набухнуть.

  • Когда сироп будет готов, влейте его в набухший желатин. Сразу начните взбивать эту смесь миксером на средней скорости. Продолжайте взбивать до тех пор, пока масса не станет густой, плотной и приобретет насыщенный белый цвет.

  • Готовую глазурь нужно очень быстро нанести на уже испеченные и охлажденные куличи. Благодаря желатину она быстро застынет и будет выглядеть идеально.

Дата публикации
Количество просмотров
161
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie