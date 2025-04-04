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Как приготовить глазурь для кулича, которая не липнет и не осыпается
Лайфгак, как приготовить глазурь для кулича
Существует множество рецептов глазури для ремней, однако многие хозяйки особенно ценят такой рецепт глазури, которая после застывания не липнет к рукам и не крошится.
Автор украинского кондитерского блога рассказала , как приготовить именно такую глазурь. Сделать это очень просто.
Для приготовления этой идеальной глазури вам понадобятся следующие ингредиенты.
Желатин — 6 граммов.
Вода (для замачивания желатина) — 30 миллилитров.
Сахар — 150 граммов; Вода (для приготовления сиропа) — 30 миллилитров.
Лимонная кислота — небольшая щепотка.
Процесс приготовления глазури очень прост
Сначала в небольшой кастрюле соедините сахар и воду, предназначенную для сиропа. Добавьте туда же щепотку лимонной кислоты. Поставьте кастрюлю на огонь и сварите сироп, помешивая до полного растворения всех кристаллов сахара.
Отдельно в небольшой миске залейте желатин холодной водой и дайте ему набухнуть.
Когда сироп будет готов, влейте его в набухший желатин. Сразу начните взбивать эту смесь миксером на средней скорости. Продолжайте взбивать до тех пор, пока масса не станет густой, плотной и приобретет насыщенный белый цвет.
Готовую глазурь нужно очень быстро нанести на уже испеченные и охлажденные куличи. Благодаря желатину она быстро застынет и будет выглядеть идеально.