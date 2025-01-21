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Как приготовить идеальное тесто для пельменей: добавьте один секретный ингредиент

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
234 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
370
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить идеальное тесто для пельменей: добавьте один секретный ингредиент

Как приготовить идеальное тесто на пельмени или вареники? / Фото: pixabay.com

Большинство поваров готовят тесто для пельменей или вареников из муки и воды, но попробуйте добавить еще один секретный ингредиент, чтобы сделать его более эластичным.

Если вы часто любите готовить пельмени или вареники на дому, попробуйте в следующий раз сделать тесто по этому рецепту.

Ингредиенты

мука
4 стакана
соль
1 час. кровати
вода
200 мл
растительное рафинированное масло
25 мл
яйцо
1 шт.

Процесс приготовления:

  1. Некоторые считают, что не следует добавлять в тесто для пельменей или вареников яйцо, ведь оно сделает его твердым. Однако, профессиональные повара отмечают, что этот секретный ингредиент придает тесту эластичность, оно не будет рваться в руках.
  2. Муку следует просеять, сделать небольшую ямку посредине и всыпать туда соль.
  3. В отдельной емкости смешайте горячую воду (не кипяток) и растительное масло. Перемешайте, влейте в муку. Сначала тесто замешивайте ложкой, пока масса достаточно горячая, затем руками. Убейте яйцо и тоже вмешайте руками.

После этого можете раскатывать тесто, делать формы и начинять излюбленной начинкой. Приятного аппетита!

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