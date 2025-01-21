Большинство поваров готовят тесто для пельменей или вареников из муки и воды, но попробуйте добавить еще один секретный ингредиент, чтобы сделать его более эластичным.
Если вы часто любите готовить пельмени или вареники на дому, попробуйте в следующий раз сделать тесто по этому рецепту.
Ингредиенты
- мука
- 4 стакана
- соль
- 1 час. кровати
- вода
- 200 мл
- растительное рафинированное масло
- 25 мл
- яйцо
- 1 шт.
Процесс приготовления:
- Некоторые считают, что не следует добавлять в тесто для пельменей или вареников яйцо, ведь оно сделает его твердым. Однако, профессиональные повара отмечают, что этот секретный ингредиент придает тесту эластичность, оно не будет рваться в руках.
- Муку следует просеять, сделать небольшую ямку посредине и всыпать туда соль.
- В отдельной емкости смешайте горячую воду (не кипяток) и растительное масло. Перемешайте, влейте в муку. Сначала тесто замешивайте ложкой, пока масса достаточно горячая, затем руками. Убейте яйцо и тоже вмешайте руками.
После этого можете раскатывать тесто, делать формы и начинять излюбленной начинкой. Приятного аппетита!