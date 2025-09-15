- Дата публикации
- Категория
- Выпечка и мучные блюда
- Количество просмотров
- 91
- Время на прочтение
- 1 мин
Какие чебуреки помогают похудеть: рецепт вкусного блюда из рисовой бумаги
Чебуреки для похудения: рецепт с высоким содержанием белка
Если вы ищете вкусное и сытное блюдо для похудения, диетология Юлия Науменко предлагает приготовить и скашивать чебуреки. Да, да именно чебуреки, приготовленные по определенному рецепту являются идеальным вариантом для похудения. Они содержат 35 г белка, всего 15 г жиров и 15 г углеводов, что делает их отличным выбором для тех, кто следит за фигурой. Обязательно попробуйте.
Рецепт чебуреков для похудения
Ингредиенты:
Рисовая бумага (его можно купить в любом супермаркете) — 2 листа
Куриный фарш — 100 г
Сыр моцарелла или сулугуни — 40 г
Специи — по вкусу
Лук и чеснок — по желанию
Приготовление:
Смочите каждый лист рисовой бумаги в воде на несколько секунд, чтобы она стала мягкой. Наложите одно письмо на другое.
В миске смешайте куриный фарш со специями, луком и чесноком (если используете).
Распределите фарш равномерно на половине рисовой бумаги. Сверху выложите тонкие ломтики сыра моцарелла или сулугуни. Накройте второй половиной бумаги и хорошо прижмите края, чтобы они склеились.
Положите чебурек на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 15–20 минут.
Наслаждайтесь вкусным и полезным блюдом.