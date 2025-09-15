ТСН в социальных сетях

Какие чебуреки помогают похудеть: рецепт вкусного блюда из рисовой бумаги

Если вы ищете вкусное и сытное блюдо для похудения, диетология Юлия Науменко предлагает приготовить и скашивать чебуреки. Да, да именно чебуреки, приготовленные по определенному рецепту являются идеальным вариантом для похудения. Они содержат 35 г белка, всего 15 г жиров и 15 г углеводов, что делает их отличным выбором для тех, кто следит за фигурой. Обязательно попробуйте.

Ингредиенты:

  • Рисовая бумага (его можно купить в любом супермаркете) — 2 листа

  • Куриный фарш — 100 г

  • Сыр моцарелла или сулугуни — 40 г

  • Специи — по вкусу

  • Лук и чеснок — по желанию

Приготовление:

  1. Смочите каждый лист рисовой бумаги в воде на несколько секунд, чтобы она стала мягкой. Наложите одно письмо на другое.

  2. В миске смешайте куриный фарш со специями, луком и чесноком (если используете).

  3. Распределите фарш равномерно на половине рисовой бумаги. Сверху выложите тонкие ломтики сыра моцарелла или сулугуни. Накройте второй половиной бумаги и хорошо прижмите края, чтобы они склеились.

  4. Положите чебурек на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 15–20 минут.

Наслаждайтесь вкусным и полезным блюдом.

