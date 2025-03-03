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Кекс с маскарпоне и шоколадом: вкус Италии у вас дома

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
333 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
298
Время на прочтение
2 мин
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Кекс с маскарпоне и шоколадом: вкус Италии у вас дома

Итальянский кекс с маскарпоне и шоколадом / Фото: Фото из открытых источников

Душистый итальянский кекс станет прекрасным дополнением к чаю или кофе, добавляя уюта как в праздничные дни, так и в обыденной жизни.

В отличие от классических европейских кексов, итальянская выпечка имеет менее влажную текстуру, ведь традиционно ее сочетают с напитками, гармонично раскрывающими вкус. Успех десерта зависит от качественного шоколада и нежности теста, что доставляет настоящее наслаждение.

Ингредиенты

мука
300 г
картофельный крахмал
100 г
яйца
3 шт.
сахар
250 г
маскарпоне
200 г
молоко
200 мл
разрыхлитель
16 г
сливочное масло
70 г
ванильный экстракт
1 час. кровати
цедра лимона
10 г
шоколад 60%
100 г
сахарная пудра
25 г

Процесс приготовления:

  1. Нагрейте духовку до 170°C. Сливочное масло растопите и дайте ему остыть до комнатной температуры.
  2. В большой миске или чаше миксера взбейте яйца с сахаром на высокой скорости, пока масса не станет светлой, пышной и не увеличится вдвое. Это займет около 5-7 минут.
  3. Добавьте маскарпоне и взбивайте на средней скорости, пока смесь не станет полностью однородной.
  4. Влейте ванильный экстракт, добавьте натертую лимонную цедру, молоко и растопленное масло. Аккуратно перемешайте все лопаткой или на низких оборотах миксера, чтобы компоненты равномерно соединились.
  5. Отдельно просейте муку вместе с разрыхлителем и картофельным крахмалом – это обеспечит легкость теста. Постепенно вводите сухие ингредиенты в жидкую массу, аккуратно вымешивая лопаткой для сохранения нежной структуры.
  6. Шоколад измельчите ножом или используйте шоколадные дропсы. Добавьте в тесто и деликатно размешайте, чтобы кусочки равномерно распределились.
  7. Форму для выпечки (26 см в диаметре) смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой – это поможет кексу легко отделиться после выпечки.
  8. Выложите тесто в форму с отверстием посередине, разровняйте поверхность и отправьте в предварительно разогретую духовку.
  9. Выпекайте 45-50 минут, ориентируясь на особенности своей духовки. Проверяйте готовность деревянной шпажкой – если она получается сухой, кекс готов.
  10. После выпечки оставьте в форме на 10-15 минут, затем аккуратно переложите на решетку, чтобы полностью охладиться.
  11. Перед подачей можно присыпать сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом, чтобы добавить нежность и эстетику.

Приятного аппетита!

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