Душистый итальянский кекс станет прекрасным дополнением к чаю или кофе, добавляя уюта как в праздничные дни, так и в обыденной жизни.

В отличие от классических европейских кексов, итальянская выпечка имеет менее влажную текстуру, ведь традиционно ее сочетают с напитками, гармонично раскрывающими вкус. Успех десерта зависит от качественного шоколада и нежности теста, что доставляет настоящее наслаждение.

Ингредиенты мука 300 г картофельный крахмал 100 г яйца 3 шт. сахар 250 г маскарпоне 200 г молоко 200 мл разрыхлитель 16 г сливочное масло 70 г ванильный экстракт 1 час. кровати цедра лимона 10 г шоколад 60% 100 г сахарная пудра 25 г

Процесс приготовления:

Нагрейте духовку до 170°C. Сливочное масло растопите и дайте ему остыть до комнатной температуры. В большой миске или чаше миксера взбейте яйца с сахаром на высокой скорости, пока масса не станет светлой, пышной и не увеличится вдвое. Это займет около 5-7 минут. Добавьте маскарпоне и взбивайте на средней скорости, пока смесь не станет полностью однородной. Влейте ванильный экстракт, добавьте натертую лимонную цедру, молоко и растопленное масло. Аккуратно перемешайте все лопаткой или на низких оборотах миксера, чтобы компоненты равномерно соединились. Отдельно просейте муку вместе с разрыхлителем и картофельным крахмалом – это обеспечит легкость теста. Постепенно вводите сухие ингредиенты в жидкую массу, аккуратно вымешивая лопаткой для сохранения нежной структуры. Шоколад измельчите ножом или используйте шоколадные дропсы. Добавьте в тесто и деликатно размешайте, чтобы кусочки равномерно распределились. Форму для выпечки (26 см в диаметре) смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой – это поможет кексу легко отделиться после выпечки. Выложите тесто в форму с отверстием посередине, разровняйте поверхность и отправьте в предварительно разогретую духовку. Выпекайте 45-50 минут, ориентируясь на особенности своей духовки. Проверяйте готовность деревянной шпажкой – если она получается сухой, кекс готов. После выпечки оставьте в форме на 10-15 минут, затем аккуратно переложите на решетку, чтобы полностью охладиться. Перед подачей можно присыпать сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом, чтобы добавить нежность и эстетику.

Приятного аппетита!

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