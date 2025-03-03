Кекс с маскарпоне и шоколадом: вкус Италии у вас дома

Душистый итальянский кекс станет прекрасным дополнением к чаю или кофе, добавляя уюта как в праздничные дни, так и в обыденной жизни.
В отличие от классических европейских кексов, итальянская выпечка имеет менее влажную текстуру, ведь традиционно ее сочетают с напитками, гармонично раскрывающими вкус. Успех десерта зависит от качественного шоколада и нежности теста, что доставляет настоящее наслаждение.
Ингредиенты
- мука
- 300 г
- картофельный крахмал
- 100 г
- яйца
- 3 шт.
- сахар
- 250 г
- маскарпоне
- 200 г
- молоко
- 200 мл
- разрыхлитель
- 16 г
- сливочное масло
- 70 г
- ванильный экстракт
- 1 час. кровати
- цедра лимона
- 10 г
- шоколад 60%
- 100 г
- сахарная пудра
- 25 г
Процесс приготовления:
- Нагрейте духовку до 170°C. Сливочное масло растопите и дайте ему остыть до комнатной температуры.
- В большой миске или чаше миксера взбейте яйца с сахаром на высокой скорости, пока масса не станет светлой, пышной и не увеличится вдвое. Это займет около 5-7 минут.
- Добавьте маскарпоне и взбивайте на средней скорости, пока смесь не станет полностью однородной.
- Влейте ванильный экстракт, добавьте натертую лимонную цедру, молоко и растопленное масло. Аккуратно перемешайте все лопаткой или на низких оборотах миксера, чтобы компоненты равномерно соединились.
- Отдельно просейте муку вместе с разрыхлителем и картофельным крахмалом – это обеспечит легкость теста. Постепенно вводите сухие ингредиенты в жидкую массу, аккуратно вымешивая лопаткой для сохранения нежной структуры.
- Шоколад измельчите ножом или используйте шоколадные дропсы. Добавьте в тесто и деликатно размешайте, чтобы кусочки равномерно распределились.
- Форму для выпечки (26 см в диаметре) смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой – это поможет кексу легко отделиться после выпечки.
- Выложите тесто в форму с отверстием посередине, разровняйте поверхность и отправьте в предварительно разогретую духовку.
- Выпекайте 45-50 минут, ориентируясь на особенности своей духовки. Проверяйте готовность деревянной шпажкой – если она получается сухой, кекс готов.
- После выпечки оставьте в форме на 10-15 минут, затем аккуратно переложите на решетку, чтобы полностью охладиться.
- Перед подачей можно присыпать сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом, чтобы добавить нежность и эстетику.
Приятного аппетита!
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