Когда гости на пороге: простой и легкий кекс из доступных ингредиентов

Приготовьте этот необычайно простой, но вкусный легкий кекс на кефире, если вам нужно удивить своих гостей чем-нибудь сладким к чаю.

Кекс – идеальный вариант выпечки к кофе или чаю, когда гости уже стоят на пороге. Ингредиенты для этого рецепта точно есть в каждом холодильнике.

Ингредиенты жирный кефир 1 стакан яйца 2 шт. сахар 1 стакан сливочное масло (маргарин) 200 г сода 1 ч. ложка соль щепотка мука 2 стакана

Способ приготовления:

Извлеките из холодильника все ингредиенты за один час до начала приготовления. Важно, чтобы они были комнатной температурой. Яйца нужно взбить с щепоткой соли и сахаром. Добавьте гашеную соду к кефиру (подойдет уксус или лимонный сок) и перемешайте с яичной смесью. Размягченное сливочное масло (можно заменить маргарином) разотрите с мукой и добавьте к яично-кефирной смеси. Хорошо перемешайте. Тесто должно напоминать консистенцией густую сметану. Смажьте маслом форму для кекса, выложите туда тесто, чтобы оно заполнило не больше 2/3 формы. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Можете посыпать готовый кекс сахарной пудрой по желанию.

Приятного аппетита!