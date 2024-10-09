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Выпечка и мучные блюда
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Когда гости на пороге: простой и легкий кекс из доступных ингредиентов

Время готовки
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
234 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
297
Время на прочтение
1 мин
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Когда гости на пороге: простой и легкий кекс из доступных ингредиентов

Воздушный кекс на кефире / Фото: Фото из открытых источников

Приготовьте этот необычайно простой, но вкусный легкий кекс на кефире, если вам нужно удивить своих гостей чем-нибудь сладким к чаю.

Кекс – идеальный вариант выпечки к кофе или чаю, когда гости уже стоят на пороге. Ингредиенты для этого рецепта точно есть в каждом холодильнике.

Ингредиенты

жирный кефир
1 стакан
яйца
2 шт.
сахар
1 стакан
сливочное масло (маргарин)
200 г
сода
1 ч. ложка
соль
щепотка
мука
2 стакана

Способ приготовления:

  1. Извлеките из холодильника все ингредиенты за один час до начала приготовления. Важно, чтобы они были комнатной температурой.
  2. Яйца нужно взбить с щепоткой соли и сахаром. Добавьте гашеную соду к кефиру (подойдет уксус или лимонный сок) и перемешайте с яичной смесью.
  3. Размягченное сливочное масло (можно заменить маргарином) разотрите с мукой и добавьте к яично-кефирной смеси. Хорошо перемешайте. Тесто должно напоминать консистенцией густую сметану.
  4. Смажьте маслом форму для кекса, выложите туда тесто, чтобы оно заполнило не больше 2/3 формы.
  5. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
  6. Можете посыпать готовый кекс сахарной пудрой по желанию.

Приятного аппетита!

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