Когда гости на пороге: простой и легкий кекс из доступных ингредиентов

Приготовьте этот необычайно простой, но вкусный легкий кекс на кефире, если вам нужно удивить своих гостей чем-нибудь сладким к чаю.
Кекс – идеальный вариант выпечки к кофе или чаю, когда гости уже стоят на пороге. Ингредиенты для этого рецепта точно есть в каждом холодильнике.
Ингредиенты
- жирный кефир
- 1 стакан
- яйца
- 2 шт.
- сахар
- 1 стакан
- сливочное масло (маргарин)
- 200 г
- сода
- 1 ч. ложка
- соль
- щепотка
- мука
- 2 стакана
Способ приготовления:
- Извлеките из холодильника все ингредиенты за один час до начала приготовления. Важно, чтобы они были комнатной температурой.
- Яйца нужно взбить с щепоткой соли и сахаром. Добавьте гашеную соду к кефиру (подойдет уксус или лимонный сок) и перемешайте с яичной смесью.
- Размягченное сливочное масло (можно заменить маргарином) разотрите с мукой и добавьте к яично-кефирной смеси. Хорошо перемешайте. Тесто должно напоминать консистенцией густую сметану.
- Смажьте маслом форму для кекса, выложите туда тесто, чтобы оно заполнило не больше 2/3 формы.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
- Можете посыпать готовый кекс сахарной пудрой по желанию.
Приятного аппетита!