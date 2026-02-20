Леопардовые блины: как приготовить главный хит Масленицы в этом году

Леопардовые блины

В этом сезоне обычные блины уступают место новой кулинарной моде, а именно, леопардовым блинам. По мнению специалистов, такое блюдо легко повторить на дому, если знать правильные пропорции и последовательность действий.

Ингредиенты для приготовления блинов

теплое молоко — 450 мл;

пшеничная мука — 190 г;

сахар — 50 г;

сливочное масло — 50 г;

куриные яйца — 2 шт;

какао-порошок — по необходимости для создания цветов;

щепотка соли;

дополнительная порция молока для коррекции густоты теста.

Секреты приготовления теста

Работа над блюдом начинается со смешивания яиц с сахаром и щепоткой соли с помощью венчика. В полученную массу вливают половину молока, всыпают всю муку и тщательно перемешивают до исчезновения комочков. В конце добавляют остальное молоко и предварительно растопленное сливочное масло.

Важнейший этап — разделение теста на три разных по объему части. Большая часть будет служить фоном, к ней не добавляют какао, однако доливают немного молока, чтобы она была максимально текучей. Это позволит блинам быть тонкими и нежными. Для создания основных леопардовых пятен берут немного меньшую часть теста и постепенно просеивают в ней примерно 1–1,5 чайной ложки какао до получения светло-шоколадного цвета. Наименьшую порцию теста делают темной, добавляя 3–4 чайные ложки какао и немного молока, чтобы линии контура были четкими, но не слишком грубыми.

Как пожарить блины: технология создания узора

Жарение таких блинов требует особого внимания. Сначала блинную сковороду разогревают на минимальном огне и слегка смазывают маслом, после чего огонь на время выключают. На тёплую поверхность сначала наносят светло-шоколадные капли, а вокруг них рисуют темный контур. Чем меньше будут эти элементы, тем изощреннее получится результат.

После нанесения рисунка огонь снова включают на минимум и ждут примерно 30–40 секунд, чтобы узор схватился. Лишь после этого сверху осторожно заливают основное светлое тесто. Блинчик жарят, пока он полностью не станет матовым сверху, затем выключают огонь и переворачивают изделие. На другой стороне его держат буквально несколько секунд, чтобы лицевая сторона не зажарилась и рисунок остался контрастным.

Такие золотистые и нежные блины с хрустящими краями станут идеальным решением для праздничного завтрака или уютного ужина, даря ощущение настоящего праздника.