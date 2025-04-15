- Дата публикации
-
- Категория
- Выпечка и мучные блюда
- Количество просмотров
- 299
- Время на прочтение
- 1 мин
Лимонная паска: простой рецепт ароматной выпечки на Пасху 2025 года
Пасха 2025 года уже на носу, а потому самое время подумать о том, какую интересную паску можно приготовить для освящения и вкушения.
Если хотите попробовать необычный рецепт для Пасхальной паски, обратите внимание на лимонную. Она имеет отличный цитрусовый запах и очень мягкую, воздушную текстуру.
Ингредиенты
- пшеничная мука
- 500г
- яйца
- 3 шт.
- сливочное масло
- 100г
- молоко
- 150 мл
- сахар
- 150г
- сухие дрожжи
- 11г
- лимон (цедра и сок)
- 1 шт.
- ванильный сахар
- 1 ч. кровати
- соль
- щепотка
- белок (для глазури)
- 1 шт.
- сахарная пудра (для глазури)
- 100г
- лимонный сок
- 1 ч. кровати
Процесс приготовления:
Нагрейте молоко до теплой температуры, добавьте дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 2 столовых ложки муки. Хорошо размешайте и оставьте на 15–20 минут в теплом месте, чтобы опара увеличилась в объеме.
Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до легкой пенки. Затем добавьте растопленное масло, цедру лимона и сок половины лимона. Влейте опару и кропотливо перемешайте.
Постепенно добавляйте просеянную муку и соль, замешивая тесто. Накройте его полотенцем и оставьте на 1,5–2 часа в подъемном тепле.
После того, как тесто подрастет, выложите его в смазанную форму, заполнив их на треть, и дайте еще 30–40 минут подняться.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35–45 минут в зависимости от размера форм.
Взбить белок с сахарной пудрой и лимонным соком до стойкой пены. Украсьте паски цукатами из лимона или апельсина или посыпьте свежей лимонной цедрой для дополнительного аромата.
Приятного аппетита!