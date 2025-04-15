Лимонная паска: простой рецепт ароматной выпечки на Пасху 2025 года

Если хотите попробовать необычный рецепт для Пасхальной паски, обратите внимание на лимонную. Она имеет отличный цитрусовый запах и очень мягкую, воздушную текстуру.

Процесс приготовления:

Нагрейте молоко до теплой температуры, добавьте дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 2 столовых ложки муки. Хорошо размешайте и оставьте на 15–20 минут в теплом месте, чтобы опара увеличилась в объеме.

Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до легкой пенки. Затем добавьте растопленное масло, цедру лимона и сок половины лимона. Влейте опару и кропотливо перемешайте.

Постепенно добавляйте просеянную муку и соль, замешивая тесто. Накройте его полотенцем и оставьте на 1,5–2 часа в подъемном тепле.

После того, как тесто подрастет, выложите его в смазанную форму, заполнив их на треть, и дайте еще 30–40 минут подняться.

Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35–45 минут в зависимости от размера форм.