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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
299
Время на прочтение
1 мин

Лимонная паска: простой рецепт ароматной выпечки на Пасху 2025 года

Пасха 2025 года уже на носу, а потому самое время подумать о том, какую интересную паску можно приготовить для освящения и вкушения.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
4 час. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
325 ккал
Лимонная паска: рецепт

Лимонная паска: рецепт / © Pixabay

Если хотите попробовать необычный рецепт для Пасхальной паски, обратите внимание на лимонную. Она имеет отличный цитрусовый запах и очень мягкую, воздушную текстуру.

Ингредиенты

пшеничная мука
500г
яйца
3 шт.
сливочное масло
100г
молоко
150 мл
сахар
150г
сухие дрожжи
11г
лимон (цедра и сок)
1 шт.
ванильный сахар
1 ч. кровати
соль
щепотка
белок (для глазури)
1 шт.
сахарная пудра (для глазури)
100г
лимонный сок
1 ч. кровати

Процесс приготовления:

  1. Нагрейте молоко до теплой температуры, добавьте дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 2 столовых ложки муки. Хорошо размешайте и оставьте на 15–20 минут в теплом месте, чтобы опара увеличилась в объеме.

  2. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до легкой пенки. Затем добавьте растопленное масло, цедру лимона и сок половины лимона. Влейте опару и кропотливо перемешайте.

  3. Постепенно добавляйте просеянную муку и соль, замешивая тесто. Накройте его полотенцем и оставьте на 1,5–2 часа в подъемном тепле.

  4. После того, как тесто подрастет, выложите его в смазанную форму, заполнив их на треть, и дайте еще 30–40 минут подняться.

  5. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35–45 минут в зависимости от размера форм.

  6. Взбить белок с сахарной пудрой и лимонным соком до стойкой пены. Украсьте паски цукатами из лимона или апельсина или посыпьте свежей лимонной цедрой для дополнительного аромата.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
299
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