Мандариновые кексы: рецепт легкой выпечки

Приготовьте ароматные и нежные мандариновые кексы в формочках. Такой десерт станет прекрасным дополнением к кофе или чаю. Замесите тесто с добавлением мандариновой цедры и мякоти. Разложите по формочкам и выпеките.
Ингредиенты
- мандарины
- 2 шт.
- мука
- 250 г
- яйца
- 3 шт.
- сахар
- 150 г
- масло растительное
- 150 мл
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- соль
- щепотка
- сахарная пудра
- Мандарины вымойте и нарежьте их с кожурой на кусочки. Измельчите в блендере до состояния пюре.
- Взбейте миксером яйца с сахаром в пышную массу, влейте растительное масло и еще взбейте. Добавьте мандариновое пюре, соль и снова взбейте миксером. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и всю массу хорошо перемешайте лопаткой.
- Формочки слегка смажьте растительным маслом и выложите готовое тесто, заполняя их на 2/3 объема.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут. Немного остудите и достаньте из формочек. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Готовность проверяйте шпажкой или зубочисткой.
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