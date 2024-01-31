Категория
Выпечка и мучные блюда
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мандариновые кексы: рецепт легкой выпечки

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
98 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
274
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Мандариновые кексы: рецепт легкой выпечки

Мандариновые кексы / Фото: Credits

Приготовьте ароматные и нежные мандариновые кексы в формочках. Такой десерт станет прекрасным дополнением к кофе или чаю. Замесите тесто с добавлением мандариновой цедры и мякоти. Разложите по формочкам и выпеките.

Ингредиенты

мандарины
2 шт.
мука
250 г
яйца
3 шт.
сахар
150 г
масло растительное
150 мл
разрыхлитель
1 ч. л.
соль
щепотка
сахарная пудра
  1. Мандарины вымойте и нарежьте их с кожурой на кусочки. Измельчите в блендере до состояния пюре.
  2. Взбейте миксером яйца с сахаром  в пышную массу, влейте растительное масло и еще взбейте. Добавьте мандариновое пюре, соль и снова взбейте миксером. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и всю массу хорошо перемешайте лопаткой.
  3. Формочки слегка смажьте растительным маслом и выложите готовое тесто, заполняя их на 2/3 объема.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут. Немного остудите и достаньте из формочек. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Готовность проверяйте шпажкой или зубочисткой.

Читайте также: 

Быстрый и сытный завтрак: утренний сэндвич с тунцом – Рецепты Сниданка с 1+1

Быстрый и сытный завтрак: утренний сэндвич с тунцом – Рецепты Сниданка с 1+1

Похожие темы:

Следующая публикация