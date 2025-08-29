Нереальная вкусность на вашем столе за 15 минут: один кабачок и стакан овсянки

Кабачковые оладьи с овсянкой: рецепт / © Pixabay

Реклама

Сезон кабачков в самом разгаре, и на кухнях уже готовят все: от ароматного рагу до нежных запеканок. Но чаще хозяйки жарят кабачковые оладьи. Существует простой способ сделать их не только более сочными и вкусными, но и более полезными для всей семьи.

Процесс приготовления:

Натрите кабачок и морковь на крупной терке. Если выделилось много сока, немного его отожмите, но оставьте часть для сочности. Добавьте измельченный чеснок, яйца, соль, излюбленные специи и мелко нарезанную зелень. Всыпьте овсяные хлопья, хорошо перемешайте и дайте смеси постоять 7–10 минут, чтобы хлопья набухли и масса стала гуще. Разогрейте на сковороде немного растительного масла и выкладывайте ложкой тесто, формируя маленькие котлетки или оладьи. Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки, после чего переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими со сметаной, соусом по вкусу или вкусным дополнителем к гарниру.

Приятного аппетита!