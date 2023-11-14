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Выпечка и мучные блюда
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Невероятно нежный десерт: рецепт глазированных лимонных кексов

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
343 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
188
Время на прочтение
1 мин
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Невероятно нежный десерт: рецепт глазированных лимонных кексов

Лимонные кексы / Фото: Credits

Хочется побаловать себя сладеньким, а привычная шарлотка уже надоела? Приготовьте нежные лимонные кексы по этому рецепту.

Ингредиенты

сливочное масло
125 г
сахар
125 г
яйца
2 шт
мука
125 г
разрыхлитель
1 ч. л.
соль
1 щепотка
лимон
2 шт
йогурт
1 ст. л.
сахарная пудра
100 г

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C. Хорошо смажьте форму для выпечки кексов и слегка присыпьте ее мукой во избежание прилипания.
  2. В миске взбейте размягченное масло и сахар.
  3. Добавьте яйца по одному, хорошо перемешивая после каждого.
  4. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.
  5. Добавьте сок и цедру 1 лимона в тесто и продолжайте перемешивать.
  6. Постепенно добавьте мучную смесь, помешивая, пока не образуется однородное тесто.
  7. После этого добавьте йогурт в тесто.
  8. Заполните формы кексов тестом примерно на две трети.
  9. Выпекайте кексы в предварительно разогретой духовке примерно 15-20 минут или пока они не станут золотисто-коричневыми и вставленная шпажка не получится чистой.
  10. Дайте кексам немного остыть в форме, прежде чем осторожно вынуть их.
  11. Тщательно смешайте сок 1 лимона и сахарную пудру, пока не образуется однородная глазурь.
  12. Полейте лимонной глазурью охлажденные кексы.

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Дата публикации
Просмотры
188
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