Невероятно нежный десерт: рецепт глазированных лимонных кексов

Хочется побаловать себя сладеньким, а привычная шарлотка уже надоела? Приготовьте нежные лимонные кексы по этому рецепту.
Ингредиенты
- сливочное масло
- 125 г
- сахар
- 125 г
- яйца
- 2 шт
- мука
- 125 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- соль
- 1 щепотка
- лимон
- 2 шт
- йогурт
- 1 ст. л.
- сахарная пудра
- 100 г
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180°C. Хорошо смажьте форму для выпечки кексов и слегка присыпьте ее мукой во избежание прилипания.
- В миске взбейте размягченное масло и сахар.
- Добавьте яйца по одному, хорошо перемешивая после каждого.
- В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.
- Добавьте сок и цедру 1 лимона в тесто и продолжайте перемешивать.
- Постепенно добавьте мучную смесь, помешивая, пока не образуется однородное тесто.
- После этого добавьте йогурт в тесто.
- Заполните формы кексов тестом примерно на две трети.
- Выпекайте кексы в предварительно разогретой духовке примерно 15-20 минут или пока они не станут золотисто-коричневыми и вставленная шпажка не получится чистой.
- Дайте кексам немного остыть в форме, прежде чем осторожно вынуть их.
- Тщательно смешайте сок 1 лимона и сахарную пудру, пока не образуется однородная глазурь.
- Полейте лимонной глазурью охлажденные кексы.
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