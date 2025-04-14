Нежнейший сливочный кулич, который тает во рту: рецепт, который вы захотите повторить каждый год

Этот кулич получается очень нежным, ароматным, волокнистым, а главное — долго не черствеет.

Процесс приготовления:

Сначала приготовим опару. Для этого берём 100 мл теплого молока и добавляем несколько ложек сахара. Затем добавляем дрожжи и несколько ложек муки, уже отмеренных для рецепта. Все хорошо перемешиваем, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 20 минут. Тем временем готовим основание: разогреваем сливки и масло, доводим до кипения, добавляем 120 г муки и перемешиваем до образования однородной массы. Охлаждаем.

После этого соединяем основание с опарой. Добавляем яйца, желтки, сахар, просеянную муку, ванильный сахар и цедру. Не забываем о сметане и масле. Все тщательно перемешиваем и выкладываем тесто в формы на четверть объема.

Разогреваем духовку до 160 градусов и ставим куличи на выпекание. Печем около 1 часа 20 минут.