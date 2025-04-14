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- Выпечка и мучные блюда
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Нежнейший сливочный кулич, который тает во рту: рецепт, который вы захотите повторить каждый год
Этот пояс имеет удивительную нежность, привлекательный аромат и легкую текстуру, что оставляет впечатление надолго. Хотите узнать, как ее приготовить? Вот рецепт.
Этот кулич получается очень нежным, ароматным, волокнистым, а главное — долго не черствеет.
Ингредиенты
- сливки
- 200 мл
- сливочное масло
- 250г
- живые дрожжи
- 80г
- сахар
- 450г
- молоко
- 200 мл
- яйца
- 4 шт.
- желтки
- 2шт.
- ванильный сахар
- 20г
- сметана
- 50г
- масло
- 50 мл
- мука
- 1700г
- цедра
- по вкусу
- сухофрукты
- по вкусу
Процесс приготовления:
Сначала приготовим опару. Для этого берём 100 мл теплого молока и добавляем несколько ложек сахара. Затем добавляем дрожжи и несколько ложек муки, уже отмеренных для рецепта. Все хорошо перемешиваем, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 20 минут. Тем временем готовим основание: разогреваем сливки и масло, доводим до кипения, добавляем 120 г муки и перемешиваем до образования однородной массы. Охлаждаем.
После этого соединяем основание с опарой. Добавляем яйца, желтки, сахар, просеянную муку, ванильный сахар и цедру. Не забываем о сметане и масле. Все тщательно перемешиваем и выкладываем тесто в формы на четверть объема.
Разогреваем духовку до 160 градусов и ставим куличи на выпекание. Печем около 1 часа 20 минут.
Когда куличи будут сухие внутри, вынимаем их, даем остыть и начинаем декорировать. Для отделки можно сделать боковую глазурь, украсить сливочным кремом или использовать покрытие из молочного шоколада.
Приятного аппетита!