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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
96
Время на прочтение
1 мин

Нежнейший сливочный кулич, который тает во рту: рецепт, который вы захотите повторить каждый год

Этот пояс имеет удивительную нежность, привлекательный аромат и легкую текстуру, что оставляет впечатление надолго. Хотите узнать, как ее приготовить? Вот рецепт.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
2 час. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
320 ккал
Рецепт нежнейшего сливочного кулича, тающего во рту.

Рецепт нежнейшего сливочного кулича, который тает во рту / © Pixabay

Этот кулич получается очень нежным, ароматным, волокнистым, а главное — долго не черствеет.

Ингредиенты

сливки
200 мл
сливочное масло
250г
живые дрожжи
80г
сахар
450г
молоко
200 мл
яйца
4 шт.
желтки
2шт.
ванильный сахар
20г
сметана
50г
масло
50 мл
мука
1700г
цедра
по вкусу
сухофрукты
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Сначала приготовим опару. Для этого берём 100 мл теплого молока и добавляем несколько ложек сахара. Затем добавляем дрожжи и несколько ложек муки, уже отмеренных для рецепта. Все хорошо перемешиваем, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 20 минут. Тем временем готовим основание: разогреваем сливки и масло, доводим до кипения, добавляем 120 г муки и перемешиваем до образования однородной массы. Охлаждаем.

  2. После этого соединяем основание с опарой. Добавляем яйца, желтки, сахар, просеянную муку, ванильный сахар и цедру. Не забываем о сметане и масле. Все тщательно перемешиваем и выкладываем тесто в формы на четверть объема.

  3. Разогреваем духовку до 160 градусов и ставим куличи на выпекание. Печем около 1 часа 20 минут.

  4. Когда куличи будут сухие внутри, вынимаем их, даем остыть и начинаем декорировать. Для отделки можно сделать боковую глазурь, украсить сливочным кремом или использовать покрытие из молочного шоколада.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
96
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