Чтобы тесто получилось идеально гладким и однородным, все ингредиенты должны быть комнатной температуры — это гарантирует легкое и равномерное смешивание.

Процесс приготовления:

Тщательно промойте лимоны под теплой водой, используя щеточку, чтобы удалить загрязнение и возможный воск. Осторожно высушите цитрусовые бумажным полотенцем. С помощью мелкой терки снимите тонкую желтую цедру, избегая белой части — она горчит.

Выжмите сок из лимонов, процедите его от косточек и мякоти. Разделите яйца на белки и желтки, поместив их в две сухие, чистые миски. Жир или остатки желтка в белках помешают их взбиванию. В большой миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром на средней скорости, постепенно увеличивая его до светлой и рыхлой кремовой массы.

По одному добавляйте желтки, тщательно взбивая после каждого, чтобы масса оставалась однородной. К масляной смеси добавьте лимонный сок, цедру и натуральный йогурт. Взбивайте на низкой скорости до однородности. Просейте пшеничную муку с разрыхлителем в отдельную миску, чтобы насытить ее воздухом и избежать комочков.

Постепенно введите мучную смесь в жидкое основание, взбивая только до объединения ингредиентов — не перемешивайте слишком долго, чтобы пирог остался нежным. Белки взбейте миксером на низкой скорости, постепенно увеличивая скорость.

Когда белки станут лёгкой пеной, добавьте половину отведенного сахара порциями и взбейте до стойкой, блестящей пены. Аккуратно введите взбитые белки в тесто силиконовой лопаткой, делая легкие круговые движения снизу вверх, чтобы сохранить максимум воздуха. Это сделает пирог ячеистым и легким.