Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
34
Время на прочтение
2 мин

Нежный лимонный пирог с йогуртом, который покорит всех на Пасху — попробуйте сами

Пасха уже на горизонте, и настал идеальный момент, чтобы спланировать меню до последней мелочи.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 55 мин.
Пищевая ценность на 100 г
318 ккал
Лимонный пирог с йогуртом: рецепт

Лимонный пирог с йогуртом: рецепт / © Фото из открытых источников

Чтобы тесто получилось идеально гладким и однородным, все ингредиенты должны быть комнатной температуры — это гарантирует легкое и равномерное смешивание.

Ингредиенты

пшеничная мука
300г
сахар
270г
сливочное масло
250г
яйца
6 шт.
лимон
2шт.
йогурт
2 ст. ложки
разрыхлитель
10г
соль
щепотка

Процесс приготовления:

  1. Тщательно промойте лимоны под теплой водой, используя щеточку, чтобы удалить загрязнение и возможный воск. Осторожно высушите цитрусовые бумажным полотенцем. С помощью мелкой терки снимите тонкую желтую цедру, избегая белой части — она горчит.

  2. Выжмите сок из лимонов, процедите его от косточек и мякоти. Разделите яйца на белки и желтки, поместив их в две сухие, чистые миски. Жир или остатки желтка в белках помешают их взбиванию. В большой миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром на средней скорости, постепенно увеличивая его до светлой и рыхлой кремовой массы.

  3. По одному добавляйте желтки, тщательно взбивая после каждого, чтобы масса оставалась однородной. К масляной смеси добавьте лимонный сок, цедру и натуральный йогурт. Взбивайте на низкой скорости до однородности. Просейте пшеничную муку с разрыхлителем в отдельную миску, чтобы насытить ее воздухом и избежать комочков.

  4. Постепенно введите мучную смесь в жидкое основание, взбивая только до объединения ингредиентов — не перемешивайте слишком долго, чтобы пирог остался нежным. Белки взбейте миксером на низкой скорости, постепенно увеличивая скорость.

  5. Когда белки станут лёгкой пеной, добавьте половину отведенного сахара порциями и взбейте до стойкой, блестящей пены. Аккуратно введите взбитые белки в тесто силиконовой лопаткой, делая легкие круговые движения снизу вверх, чтобы сохранить максимум воздуха. Это сделает пирог ячеистым и легким.

  6. Перелейте готовое тесто в противень размером примерно 25×30 см, застеленное бумагой для выпечки, и разровняйте. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 °C, 40–45 минут. Ориентируйтесь на золотистую корочку и «тест зубочисткой» — она должна получаться сухой. После выпечки дайте пирогу немного остыть в форме — примерно 15 минут, затем переложите на решетку для полного охлаждения.

Приятного аппетита!

