- Дата публикации
-
- Категория
- Выпечка и мучные блюда
- Количество просмотров
- 34
- Время на прочтение
- 2 мин
Нежный лимонный пирог с йогуртом, который покорит всех на Пасху — попробуйте сами
Пасха уже на горизонте, и настал идеальный момент, чтобы спланировать меню до последней мелочи.
Чтобы тесто получилось идеально гладким и однородным, все ингредиенты должны быть комнатной температуры — это гарантирует легкое и равномерное смешивание.
Ингредиенты
- пшеничная мука
- 300г
- сахар
- 270г
- сливочное масло
- 250г
- яйца
- 6 шт.
- лимон
- 2шт.
- йогурт
- 2 ст. ложки
- разрыхлитель
- 10г
- соль
- щепотка
Процесс приготовления:
Тщательно промойте лимоны под теплой водой, используя щеточку, чтобы удалить загрязнение и возможный воск. Осторожно высушите цитрусовые бумажным полотенцем. С помощью мелкой терки снимите тонкую желтую цедру, избегая белой части — она горчит.
Выжмите сок из лимонов, процедите его от косточек и мякоти. Разделите яйца на белки и желтки, поместив их в две сухие, чистые миски. Жир или остатки желтка в белках помешают их взбиванию. В большой миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром на средней скорости, постепенно увеличивая его до светлой и рыхлой кремовой массы.
По одному добавляйте желтки, тщательно взбивая после каждого, чтобы масса оставалась однородной. К масляной смеси добавьте лимонный сок, цедру и натуральный йогурт. Взбивайте на низкой скорости до однородности. Просейте пшеничную муку с разрыхлителем в отдельную миску, чтобы насытить ее воздухом и избежать комочков.
Постепенно введите мучную смесь в жидкое основание, взбивая только до объединения ингредиентов — не перемешивайте слишком долго, чтобы пирог остался нежным. Белки взбейте миксером на низкой скорости, постепенно увеличивая скорость.
Когда белки станут лёгкой пеной, добавьте половину отведенного сахара порциями и взбейте до стойкой, блестящей пены. Аккуратно введите взбитые белки в тесто силиконовой лопаткой, делая легкие круговые движения снизу вверх, чтобы сохранить максимум воздуха. Это сделает пирог ячеистым и легким.
Перелейте готовое тесто в противень размером примерно 25×30 см, застеленное бумагой для выпечки, и разровняйте. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 °C, 40–45 минут. Ориентируйтесь на золотистую корочку и «тест зубочисткой» — она должна получаться сухой. После выпечки дайте пирогу немного остыть в форме — примерно 15 минут, затем переложите на решетку для полного охлаждения.
Приятного аппетита!