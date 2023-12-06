Очень быстрое дрожжевое тесто для выпечки и жарки пирожков: как его приготовить

Хозяйки знают, сколько времени отнимает приготовление дрожжевого теста. Его нужно хорошо перемешать, дать время на опару. Делимся рецептом быстрого дрожжевого теста от известной украинской блоггерши. Пирожки из такого теста получаются мягкими, не черствеют на следующий день. И начинку можно использовать любую.

Рецепт быстрого дрожжевого теста для пирожков

Ингредиенты:

Теплая вода – 200 граммов и отдельно горячая вода – 200 граммов.

Мука – 600 граммов.

Сухие дрожжи – 10 граммов, или 30 граммов так называемых «живых» дрожжей.

Соль – чайная ложка.

Сахар – 2 столовые ложки.

Растительное масло – 3 столовых ложек.

Как приготовить быстрое дрожжевое тесто

Налейте в миску стакан теплой воды, добавьте дрожжи. Оставьте ориентировочно на пять минут.

Добавьте в этот раствор три столовых ложки муки, соль, сахар и растительное масло.

Вылейте стакан горячей воды и перемешайте. Оставьте на несколько минут, чтобы масса немного остыла.

Постепенно добавляйте остальное просеянное и вымешивайте тесто. Вымешать нужно до однородной смеси.

Отставьте тесто на 15 минут, чтобы оно подошло.

Вот и все, выпекайте или жарьте пирожки с любой начинкой.

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