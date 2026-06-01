Оладьи с сыром и зеленью: вкусный летний рецепт

Зеленые оладьи с сыром и большим количеством свежей зелени являются отличным вариантом для легкого завтрака, быстрого перекуса или полезного ужина. Это блюдо позволяет без лишних усилий обогатить летний рацион витаминами и полезными элементами. Процесс приготовления максимально прост и не требует много времени. Готовые оладьи получаются нежными внутри и обладают аппетитной румяной корочкой снаружи, а сырный вкус идеально дополняется свежестью укропа, петрушки и зеленого лука. Они прекрасно насыщают организм, оставляя при этом ощущение легкости, и лучше всего смакуют вместе с пикантным сметанно-чесночным соусом.

Для приготовления основной творожно-зеленой массы нужно подготовить:

свежую зелень в большом пучке (микс укропа, петрушки и зеленого лука) — 200 г;

Для создания пикантного чесночного соуса понадобится:

соль и измельченный укроп — по желанию и вкусу.

Сначала тщательно промывают под проточной водой всю отобранную зелень, хорошо просушивают ее бумажным полотенцем и очень мелко крошат ножом.

Твердый творог натирают на мелкой терке для лучшего распределения в тесте.

В глубокой посуде взбивают куриное яйцо с кефиром, после чего добавляют овсяную или пшеничную муку и разрыхлитель.

Следом в жидкое основание засыпают нарезанную зеленую массу, тертый сыр, щепотку соли и молотого перца. Все компоненты тщательно вымешивают до образования полностью густой однородной смеси.

Для обжарки берут качественную антипригарную сковороду, хорошо разогревают ее на плите и с помощью столовой ложки выкладывают небольшие аккуратные порции приготовленной массы. Оладьи поджаривают обязательно под закрытой крышкой на умеренном огне примерно по 2 или 3 минуты с каждой стороны, ожидая появления красивой золотистой корочки и пышности.