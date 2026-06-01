ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
116
Время на прочтение
2 мин

Оладьи с сыром и зеленью: вкусный летний рецепт

Рецепт зеленых оладий: вкусный способ съесть много зелени

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
Комментарии
Зеленые оладьи

Зеленые оладьи

Зеленые оладьи с сыром и большим количеством свежей зелени являются отличным вариантом для легкого завтрака, быстрого перекуса или полезного ужина. Это блюдо позволяет без лишних усилий обогатить летний рацион витаминами и полезными элементами. Процесс приготовления максимально прост и не требует много времени. Готовые оладьи получаются нежными внутри и обладают аппетитной румяной корочкой снаружи, а сырный вкус идеально дополняется свежестью укропа, петрушки и зеленого лука. Они прекрасно насыщают организм, оставляя при этом ощущение легкости, и лучше всего смакуют вместе с пикантным сметанно-чесночным соусом.

Необходимые ингредиенты

Для приготовления основной творожно-зеленой массы нужно подготовить:

  • свежую зелень в большом пучке (микс укропа, петрушки и зеленого лука) — 200 г;

  • густой кефир или несладкий йогурт — 150 мл;

  • твердый сыр — 100 г;

  • овсяная или пшеничная мука — 5 ст. л.;

  • куриное яйцо — 1 шт.;

  • разрыхлитель для теста — 0,5 ч. л.;

  • соль и молотый черный перец — по собственному вкусу.

Для создания пикантного чесночного соуса понадобится:

  • густо сметана — 150 г;

  • свежий чеснок — 2 зубчика;

  • соль и измельченный укроп — по желанию и вкусу.

Пошаговый процесс приготовления

  • Сначала тщательно промывают под проточной водой всю отобранную зелень, хорошо просушивают ее бумажным полотенцем и очень мелко крошат ножом.

  • Твердый творог натирают на мелкой терке для лучшего распределения в тесте.

  • В глубокой посуде взбивают куриное яйцо с кефиром, после чего добавляют овсяную или пшеничную муку и разрыхлитель.

  • Следом в жидкое основание засыпают нарезанную зеленую массу, тертый сыр, щепотку соли и молотого перца. Все компоненты тщательно вымешивают до образования полностью густой однородной смеси.

  • Для обжарки берут качественную антипригарную сковороду, хорошо разогревают ее на плите и с помощью столовой ложки выкладывают небольшие аккуратные порции приготовленной массы. Оладьи поджаривают обязательно под закрытой крышкой на умеренном огне примерно по 2 или 3 минуты с каждой стороны, ожидая появления красивой золотистой корочки и пышности.

  • Параллельно с этим занимаются приготовлением заправки. В небольшой пиале смешивают сметану с пропущенным через пресс или мелко нарезанным чесноком, добавляют немного соли и измельченного укропа по желанию, после чего готовый соус подают вместе с горячими оладьями к столу.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
116
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie