Оладьи с сыром и зеленью: вкусный летний рецепт
Рецепт зеленых оладий: вкусный способ съесть много зелени
Зеленые оладьи с сыром и большим количеством свежей зелени являются отличным вариантом для легкого завтрака, быстрого перекуса или полезного ужина. Это блюдо позволяет без лишних усилий обогатить летний рацион витаминами и полезными элементами. Процесс приготовления максимально прост и не требует много времени. Готовые оладьи получаются нежными внутри и обладают аппетитной румяной корочкой снаружи, а сырный вкус идеально дополняется свежестью укропа, петрушки и зеленого лука. Они прекрасно насыщают организм, оставляя при этом ощущение легкости, и лучше всего смакуют вместе с пикантным сметанно-чесночным соусом.
Необходимые ингредиенты
Для приготовления основной творожно-зеленой массы нужно подготовить:
свежую зелень в большом пучке (микс укропа, петрушки и зеленого лука) — 200 г;
густой кефир или несладкий йогурт — 150 мл;
твердый сыр — 100 г;
овсяная или пшеничная мука — 5 ст. л.;
куриное яйцо — 1 шт.;
разрыхлитель для теста — 0,5 ч. л.;
соль и молотый черный перец — по собственному вкусу.
Для создания пикантного чесночного соуса понадобится:
густо сметана — 150 г;
свежий чеснок — 2 зубчика;
соль и измельченный укроп — по желанию и вкусу.
Пошаговый процесс приготовления
Сначала тщательно промывают под проточной водой всю отобранную зелень, хорошо просушивают ее бумажным полотенцем и очень мелко крошат ножом.
Твердый творог натирают на мелкой терке для лучшего распределения в тесте.
В глубокой посуде взбивают куриное яйцо с кефиром, после чего добавляют овсяную или пшеничную муку и разрыхлитель.
Следом в жидкое основание засыпают нарезанную зеленую массу, тертый сыр, щепотку соли и молотого перца. Все компоненты тщательно вымешивают до образования полностью густой однородной смеси.
Для обжарки берут качественную антипригарную сковороду, хорошо разогревают ее на плите и с помощью столовой ложки выкладывают небольшие аккуратные порции приготовленной массы. Оладьи поджаривают обязательно под закрытой крышкой на умеренном огне примерно по 2 или 3 минуты с каждой стороны, ожидая появления красивой золотистой корочки и пышности.
Параллельно с этим занимаются приготовлением заправки. В небольшой пиале смешивают сметану с пропущенным через пресс или мелко нарезанным чесноком, добавляют немного соли и измельченного укропа по желанию, после чего готовый соус подают вместе с горячими оладьями к столу.