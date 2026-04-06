Паска без яиц и молока за 60 минут: получается настолько нежной, что трудно поверить
Многие убеждены, что паска — это сложная выпечка, которая забирает полдня и требует немало хлопот.
На самом же деле все намного проще: приготовить нежную, пышную и ароматную паску можно всего за час — и при этом обойтись без яиц и молочных продуктов.
Ингредиенты
- растительное молоко
- 250 мл
- растительное масло без запаха
- 100 мл
- сахар
- 150г
- цедра
- 1 лимон
- лимонный сок
- 2 ст. ложки
- мука
- 350г
- сода
- 1 ч. ложка
- куркума (для желтого цвета)
- щепотка
- изюм, цукаты
- по вкусу
Процесс приготовления:
Сначала соедините растительное молоко с растительным маслом и сахаром и тщательно размешайте до однородности. Добавьте ароматную лимонную цедру вместе с соком и еще раз хорошо перемешайте, чтобы масса приобрела свежий цитрусовый акцент.
Отдельно подготовьте сухую смесь: просейте муку, добавьте соду, щепотку соли и немного куркумы для красивого золотистого оттенка.
Постепенно введите сухие ингредиенты в жидкое основание, аккуратно вымешивая, пока не получите мягкое, эластичное тесто. В конце всыпьте изюм или цукаты и равномерно распределите их в массе.
Переложите тесто в форму для выпечки, разровняйте поверхность и отправьте в разогретую духовку. Выпекайте при температуре 180°C примерно 30–35 минут до аппетитной румяной корочки.