ТСН в социальных сетях

Выпечка и мучные блюда
138
1 мин

Паска без яиц и молока за 60 минут: получается настолько нежной, что трудно поверить

Многие убеждены, что паска — это сложная выпечка, которая забирает полдня и требует немало хлопот.

Татьяна Мележик
50 минут
290 ккал
Паска без яиц и молока

Паска без яиц и молока / © pexels.com

На самом же деле все намного проще: приготовить нежную, пышную и ароматную паску можно всего за час — и при этом обойтись без яиц и молочных продуктов.

Ингредиенты

растительное молоко
250 мл
растительное масло без запаха
100 мл
сахар
150г
цедра
1 лимон
лимонный сок
2 ст. ложки
мука
350г
сода
1 ч. ложка
куркума (для желтого цвета)
щепотка
изюм, цукаты
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Сначала соедините растительное молоко с растительным маслом и сахаром и тщательно размешайте до однородности. Добавьте ароматную лимонную цедру вместе с соком и еще раз хорошо перемешайте, чтобы масса приобрела свежий цитрусовый акцент.

  2. Отдельно подготовьте сухую смесь: просейте муку, добавьте соду, щепотку соли и немного куркумы для красивого золотистого оттенка.

  3. Постепенно введите сухие ингредиенты в жидкое основание, аккуратно вымешивая, пока не получите мягкое, эластичное тесто. В конце всыпьте изюм или цукаты и равномерно распределите их в массе.

  4. Переложите тесто в форму для выпечки, разровняйте поверхность и отправьте в разогретую духовку. Выпекайте при температуре 180°C примерно 30–35 минут до аппетитной румяной корочки.

Дата публикации
Количество просмотров
138
Следующая публикация

