- Дата публикации
-
- Категория
- Выпечка и мучные блюда
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 3 мин
Паска, которая долго не черствеет: секретный ингредиент, который сохранит мягкость выпечки
Рецепт паски на картофельном отваре.
Каждая хозяйка мечтает о паске, которая не просто будет вкусной в день выпечки, а сохранит свою мягкость и волокнистую структуру на протяжении всех праздников. Опытная хозяйка поделилась проверенным опытом приготовления такой паски, где главным секретным ингредиентом выступает обычный картофельный отвар. Именно он в сочетании с правильной мукой делает мякоть невероятно нежной и не дает ей черстветь.
Ингредиенты для идеальной выпечки:
Для приготовления большой порции (примерно 2 больших, 5 средних и 3 маленьких пасок) вам понадобятся:
Молоко — 200 мл;
Отвар картофеля (несоленый!) — 150 мл;
Дрожжи (живые) — 35 г;
Сахар — 250 г;
Яйца — 3 шт. + желтки — 3 шт.;
Сливочное масло — 180 г;
Сметана — 60 г;
Соль — ½ ч. л.;
Ванильный экстракт;
Мука — 850-950 г (в зависимости от содержания белка);
Изюм — 100 г;
Цедра одного апельсина.
Выбираем муку и делаем опару
Основой всего процесса является растворимая опара. Для нее используют смесь теплого молока и несоленого картофельного отвара. В жидкость добавляют живые дрожжи, одну столовую ложку сахара и две столовые ложки муки с «горкой» от общего количества.
Отдельно важной частью является подготовка яичного основания — яйца и три дополнительных желтка сбиваются миксером с остальным сахаром в состояние пышной светлой массы. Это насыщает будущее тесто воздухом и придает ему особую легкость.
Хозяйка настоятельно советует обращать внимание на содержание белка в муке — оно должно быть не менее 12 г. Чем выше этот показатель, тем лучше будет держаться структура паски и тем меньше муки понадобится для замеса. Именно поэтому в рецепте указан диапазон 850-950 г, следует ориентироваться на консистенцию теста, чтобы не убить его.
Замешивание и «живое» тесто
После того как опара активировалась и начала «говорить» (пениться), ее объединяют с яичной массой. Далее добавляют:
Растопленное сливочное масло (важно, теплое, а не горячее);
Сметана (желательно высокой жирности);
Соль и ванильный экстракт.
Тесто вымешивают руками, смазанными маслом, до момента, пока оно не станет гладким и не станет легко отходить от стенок миски. Тесто должно подходить дважды, первый раз чистое, второй раз уже с добавлением просушенного изюма и свежей цедры апельсина. При работе с цедрой важно снимать только цветной слой, поскольку белая часть придаст выпечке горечи.
Секреты формирования и выпечки
Когда тесто готово к разложению в формы, руки снова смазывают растительным маслом. Каждый шарик теста нужно осторожно поджать под низ, а если на поверхности оказалась изюминка — ее лучше спрятать внутрь, чтобы она не подгорела в духовке. Формы наполняют всего на 1/3, ведь благодаря картофельному отвару тесто очень сильно растет.
Ориентир готовности к выпеканию. Перед отправкой в духовку паски должны подняться почти до краев формы. Проверить готовность можно легким нажатием пальца, если вмятина постепенно поднимается — время печь. Если проваливается — тесто перекисло, если отскакивает слишком быстро — нужно еще подождать.
Выпекание происходит при температуре 160–170°C на среднем уровне в режиме верх-низ без конвекции. Время варьируется от 25 минут для маленьких форм до более часа для самых больших. Чтобы куличи не подгорели сверху, их можно накрыть фольгой, а снизу поставить дополнительный противень с водой или просто пустой лист.
Главный признак правильной пояски — ее пружинистость, при сжатии она должна полностью возвращаться к исходной форме. На разрезе выпечка по этому рецепту получается сырой, влажной и очень волокнистой. Благодаря крахмалу из отвара она не крошится через день-два, а остается такой же свежей и живой, что делает этот рецепт идеальным для длительных пасхальных празднований.