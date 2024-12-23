Печенье "Орешки" со сгущенкой: рецепт и секреты приготовления

Печенье "Орешки" со сгущенкой запомнились с детства многим украинцам.

Основа любой выпечки – тесто, и орешки – не исключение. Поэтому, если хотите приготовить идеальный десерт, то необходимо сделать правильное тесто.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

Яйца – 2 штуки

Мука – 400 грамм

Сливочное масло – 20 грамм

Сахар – 100 грамм

Сода – 1 ст. ложка

Сок лимона – 1 столовая ложка

Щепотка соли

Для начинки:

1 банка сгущенки

Орехи – грецкие, миндаль, орешник

Приготовление:

Взбиваем яйца, после чего добавляем к ним сахар и тщательно перемешиваем.

До полученной массы всыпаем порциями муку и замешиваем тесто.

Возьмите форму для приготовления кондитерских орехов, хорошо разогрейте ее над газовой конфоркой. Перед закладкой первой порции хорошо смажьте форму маслом.

Выпекаем до тех пор, пока они не станут золотистыми.

Десерту нужно постоять около трех часов для насыщенного вкуса.

Раньше мы писали, как приготовить горячий шоколад дома. Об этом читайте в новости.

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