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Печенье "Орешки" со сгущенкой: рецепт и секреты приготовления

Печенье "Орешки" со сгущенкой: рецепт и секреты приготовления

Орешки со сгущенкой — десерт, вызывающий приятные воспоминания детства / Фото: Фото из открытых источников

Лакомство остается фаворитом детей и взрослых.

Печенье "Орешки" со сгущенкой запомнились с детства многим украинцам.

Основа любой выпечки – тесто, и орешки – не исключение. Поэтому, если хотите приготовить идеальный десерт, то необходимо сделать правильное тесто.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Яйца – 2 штуки
  • Мука – 400 грамм
  • Сливочное масло – 20 грамм
  • Сахар – 100 грамм
  • Сода – 1 ст. ложка
  • Сок лимона – 1 столовая ложка
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • 1 банка сгущенки
  • Орехи – грецкие, миндаль, орешник

Приготовление:

  • Взбиваем яйца, после чего добавляем к ним сахар и тщательно перемешиваем.
  • До полученной массы всыпаем порциями муку и замешиваем тесто.
  • Возьмите форму для приготовления кондитерских орехов, хорошо разогрейте ее над газовой конфоркой. Перед закладкой первой порции хорошо смажьте форму маслом.
  • Выпекаем до тех пор, пока они не станут золотистыми.
  • Десерту нужно постоять около трех часов для насыщенного вкуса.

Раньше мы писали, как приготовить горячий шоколад дома. Об этом читайте в новости.

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