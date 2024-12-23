Печенье "Орешки" со сгущенкой: рецепт и секреты приготовления

Лакомство остается фаворитом детей и взрослых.
Печенье "Орешки" со сгущенкой запомнились с детства многим украинцам.
Основа любой выпечки – тесто, и орешки – не исключение. Поэтому, если хотите приготовить идеальный десерт, то необходимо сделать правильное тесто.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Яйца – 2 штуки
- Мука – 400 грамм
- Сливочное масло – 20 грамм
- Сахар – 100 грамм
- Сода – 1 ст. ложка
- Сок лимона – 1 столовая ложка
- Щепотка соли
Для начинки:
- 1 банка сгущенки
- Орехи – грецкие, миндаль, орешник
Приготовление:
- Взбиваем яйца, после чего добавляем к ним сахар и тщательно перемешиваем.
- До полученной массы всыпаем порциями муку и замешиваем тесто.
- Возьмите форму для приготовления кондитерских орехов, хорошо разогрейте ее над газовой конфоркой. Перед закладкой первой порции хорошо смажьте форму маслом.
- Выпекаем до тех пор, пока они не станут золотистыми.
- Десерту нужно постоять около трех часов для насыщенного вкуса.
Раньше мы писали, как приготовить горячий шоколад дома. Об этом читайте в новости.
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