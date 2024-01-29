Песочные рогалики с вареным сгущенным молоком: классический рецепт

Из доступных продуктов приготовьте вкусный, рассыпчатый десерт, который долго остается мягким, но очень быстро съедается. Рогалики готовятся на сметане и сливочном масле, а в качестве начинки используйте вареное сгущенное молоко, которое по вкусу напоминает карамель. Такой десерт особенно оценят ваши дети.

Ингредиенты мука 200-230 г сметана 20% 100 г масло сливочное 100 г яйцо(желток) 1 шт. разрыхлитель 0,5 ч. л. сахарная пудра щепотка соли сгущенное молоко вареное 1 банка

В миску выложите мягкое сливочное масло, сметану, желток, соль. Перемешайте. Всыпьте частями просеянную муку с разрыхлителем. Замесите тесто.

Разделите на три части, сверните в шар и отправьте в холодильник на 30 минут. Затем каждый шар раскатайте толщиной два миллиметра и разделите на восемь треугольников. На широкий край треугольника выложите небольшое количество вареного сгущенного молока. Начиная с широкого края? сверните рогалик. Обмакните одной стороной в сахар и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой тонким концом вниз.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут. Посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам.

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