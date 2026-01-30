Этот картофельный пирог — настоящая находка для быстрого, но эффектного домашнего ужина. Просто нарежьте ингредиенты, используйте готовый картофель как основу — и блюдо готово. Благодаря этому пирог получается безглютеновым и очень нежным.

Процесс приготовления:

Разомните вареный картофель в однородное пюре и плотно выложите в форму для запекания, формируя ровное круглое основание. Слегка смажьте его оливковым маслом и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 10 минут — основание должно немного затвердеть и стать стойким.

Пока картофель запекается, быстро обжарьте грибы до мягкости. Выберите основание из духовки и равномерно выложите на него обжаренные грибы, измельченную курицу или ветчину и нарезанные помидоры черри. Взбейте яйца с молоком, солью и черным перцем, а затем аккуратно залейте этой смесью начинку, чтобы все равномерно пропиталось.