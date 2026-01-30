- Дата публикации
-
- Категория
- Выпечка и мучные блюда
- Количество просмотров
- 221
- Время на прочтение
- 1 мин
Пирог без теста, который съедают до последней крошки: нежная курица и сочные грибы — готов за 40 минут
Если у вас остался вареный картофель, превратите его в невероятный пирог с вашей любимой начинкой и расплавленным сыром внутри.
Этот картофельный пирог — настоящая находка для быстрого, но эффектного домашнего ужина. Просто нарежьте ингредиенты, используйте готовый картофель как основу — и блюдо готово. Благодаря этому пирог получается безглютеновым и очень нежным.
Ингредиенты
- картофель
- 5 шт.
- оливковое масло
- по вкусу
- грибы
- 100 г
- курица
- 300 г
- помидоры черри
- 100 г
- сыр чеддер
- 150 г
- куриные яйца
- 4 шт.
- молоко
- 100 мл
- соль, перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
Разомните вареный картофель в однородное пюре и плотно выложите в форму для запекания, формируя ровное круглое основание. Слегка смажьте его оливковым маслом и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 10 минут — основание должно немного затвердеть и стать стойким.
Пока картофель запекается, быстро обжарьте грибы до мягкости. Выберите основание из духовки и равномерно выложите на него обжаренные грибы, измельченную курицу или ветчину и нарезанные помидоры черри. Взбейте яйца с молоком, солью и черным перцем, а затем аккуратно залейте этой смесью начинку, чтобы все равномерно пропиталось.
Щедро посыпьте тертым сыром и верните в духовку. Выпекайте при 180 °C примерно 40 минут, пока верх не приобретет красивый золотистый оттенок, а начинка полностью не застынет. Дайте готовому пирогу немного остыть — 5 минут будет достаточно, — затем нарежьте его на порции и подавайте к столу.
Приятного аппетита!