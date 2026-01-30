ТСН в социальных сетях

Выпечка и мучные блюда
221
1 мин

Пирог без теста, который съедают до последней крошки: нежная курица и сочные грибы — готов за 40 минут

Если у вас остался вареный картофель, превратите его в невероятный пирог с вашей любимой начинкой и расплавленным сыром внутри.

Татьяна Мележик
1 час
417 ккал
Пирог без теста с курицей и грибами

Пирог без теста с курицей и грибами

Этот картофельный пирог — настоящая находка для быстрого, но эффектного домашнего ужина. Просто нарежьте ингредиенты, используйте готовый картофель как основу — и блюдо готово. Благодаря этому пирог получается безглютеновым и очень нежным.

картофель
5 шт.
оливковое масло
по вкусу
грибы
100 г
курица
300 г
помидоры черри
100 г
сыр чеддер
150 г
куриные яйца
4 шт.
молоко
100 мл
соль, перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Разомните вареный картофель в однородное пюре и плотно выложите в форму для запекания, формируя ровное круглое основание. Слегка смажьте его оливковым маслом и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 10 минут — основание должно немного затвердеть и стать стойким.

  2. Пока картофель запекается, быстро обжарьте грибы до мягкости. Выберите основание из духовки и равномерно выложите на него обжаренные грибы, измельченную курицу или ветчину и нарезанные помидоры черри. Взбейте яйца с молоком, солью и черным перцем, а затем аккуратно залейте этой смесью начинку, чтобы все равномерно пропиталось.

  3. Щедро посыпьте тертым сыром и верните в духовку. Выпекайте при 180 °C примерно 40 минут, пока верх не приобретет красивый золотистый оттенок, а начинка полностью не застынет. Дайте готовому пирогу немного остыть — 5 минут будет достаточно, — затем нарежьте его на порции и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

221
