Пирог с ревенем (румбамбаром): рецепт, поражающий вкусом и простотой

Пирог с ревенем.

Этот рецепт от Наталки Гурман — настоящая находка для любителей домашней выпечки. Его главное преимущество заключается в универсальности, если у вас нет ревеня, его можно смело заменить яблоками или любыми ягодами (свежими или замороженными). Однако именно ревень дарит пирогу неповторимую текстуру и вкус, напоминающий микс клубники и яблока.

Ингредиенты для идеального результата

Для фирменного песочного теста:

Пшеничная мука: 225 г.

Кукурузная мука: 55 г (именно она обеспечивает непревзойденную текстуру, хотя при крайней необходимости ее можно заменить пшеничной).

Сливочное масло: 170 г (должно быть хорошо охлажденным).

Ледяная вода: 80 мл (рекомендуется добавить кубики льда для максимального охлаждения).

Яблочный уксус: 20 мл (если используете обычный 9% уксус, уменьшите его количество на треть).

Сахар: 2 ч. л. и щепотка соли.

Для начинки:

Ревень: примерно 400 г (используйте только молодые побеги).

Сахар: 60 г.

Ваниль: 1 пакетик ванильного сахара или 1 г ванилина.

Соль: щепотка для баланса вкуса.

Также понадобится одно яйцо, смешанное с 1 ст. л. воды, для смазывания краев.

Пошаговая инструкция по приготовлению

Секреты идеального теста

Секрет успеха этого пирога кроется именно в уникальной рецептуре теста, которое получается очень вкусным благодаря сочетанию пшеничной и кукурузной муки. Интересной особенностью является полное отсутствие разрыхлителя или соды — их роль в процессе разрыхления неожиданно выполняет уксус.

Процесс приготовления начинается со смешивания в одной емкости всех сухих составляющих обоих видов муки, сахара и соли. После этого необходимо измельчить охлажденное сливочное масло — для этого удобно воспользоваться большой теркой — и быстро перетереть его с мучной смесью до состояния крошки.

Отдельно в стакане готовится жидкое основание из ледяной воды и уксуса. Эту смесь следует вводить в масляно-мучную массу очень осторожно, буквально по одной столовой ложке, постоянно помешивая. Важно заметить, что жидкости может потребоваться гораздо меньше, чем было подготовлено (обычно достаточно около 60 мл). Добавлять воду с уксусом следует лишь до тех пор, пока масса не приобретет мягкость и эластичность.

Замешивание следует проводить максимально оперативно, чтобы масло не успело растаять от тепла рук. Поначалу лучше работать ложкой, а когда составляющие начнут отлично слипаться, можно стремительно примесить тесто руками.

Готовую массу необходимо сразу завернуть в пищевую пленку или полиэтиленовый пакет и отправить в холодильник для «отдыха» минимум на один час, хотя при необходимости это время можно увеличить.

Подготовка ревеня

Пока тесто отдыхает, приходит время для приготовления начинки. Важно помнить, что в кулинарных целях используют исключительно молодые побеги ревеня.

Первым шагом в подготовке является очистка — с побегов нужно снять тонкую верхнюю кожицу, что делается очень просто — достаточно подцепить ее ножом у края и потянуть вдоль всего стебля.

Очищенный ревень следует нарезать аккуратными «столбиками», длина которых составляет примерно 4 сантиметра. После этого нарезанные кусочки перекладывают в миску, добавляют к ним сахар, ванилин и щепотку соли для сбалансированного вкуса, затем тщательно перемешивают. На этом этапе начинка считается готовой.

Если тесто уже провело в холодильнике нужный час, можно переходить к этапу формовки.

Формирование и выпекание

Прежде чем приступать к формированию десерта, необходимо предварительно разогреть духовку до 200 °C. Это критически важное условие, ведь песочное тесто должно попасть в сильный жар хорошо охлажденным, чтобы сохранить свою особую структуру.

Поскольку тесто отличается необычайной нежностью, раскатывать его следует непосредственно на листе пергамента, на котором оно впоследствии и будет выпекаться. Основе придают форму круга с приблизительным диаметром 30–32 см. Если края получились не совсем чистоплотными, их можно аккуратно подровнять ножом, а из оставшихся кусочков сделать декоративные элементы для украшения или отдельные небольшие лепешки.

Подготовленный ревень нужно распределить по поверхности теста ровным слоем, избегая образования горки. Каждый кусочек следует выкладывать осторожно, оставляя при этом по периметру свободную полосу шириной около 4 см. Сладкий сок с оставшимся в миске после смешивания начинки сахаром следует равномерно высыпать сверху на побеги.

На завершающем этапе свободные края теста заворачивают в центр, формируя бортики и создавая аккуратные захваты пальцами. Для получения аппетитной корочки края необходимо смазать взбитым яйцом. Процесс выпекания длится примерно пол часа, пока пирог не приобретет приятный золотистый цвет.

Особенностью ревеня является то, что при выпекании выделяет значительное количество сока. Однако благодаря природным свойствам растения этот сок превращается в нежное желе, надежно держащееся внутри пирога. Именно поэтому добавлять крахмал к начинке нет необходимости.

Для тех, кто ценит свое время, это тесто является настоящей находкой. Его можно приготовить заранее и хранить в холодильнике в течение нескольких дней или даже заморозить на длительный срок. Такая заготовка позволяет в любой момент приготовить ароматный домашний десерт за считанные минуты — достаточно получить основу и подготовить начинку.