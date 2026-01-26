Пирожки на сковороде: мягкие, с сыром и яйцом

Жареные пирожки

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто ценит домашнюю выпечку, но не хочет тратить время на сложные манипуляции с опарой. Секрет этих пирожков заключается в нежнейшем дрожжевом тесте, которое готовится безоткатным способом. Они получаются воздушными, с аппетитной золотистой корочкой и сочной творожной начинкой. Главное правило успеха — не перегружать тесто мукой, чтобы сохранить его легкость.

Для приготовления 14–16 пирожков весом по 80–90 грамм вам понадобится около 25 минут на подготовку, до двух часов на подъем теста и 20–25 минут непосредственно на жарку. Это простое и понятное блюдо, которое осилит даже начинающий кулинар.

Необходимые ингредиенты

Для приготовления рыхлого теста подготовьте:

Кефир и воду — по 1 стакану (240–250 мл каждой жидкости).

Растительное масло — 1,5 столовой ложки (20–25 мл).

Сахар — 2 чайные ложки (8–10 г).

Свежие дрожжи — 15–20 г (или 5–7 г сухих дрожжей).

Пшеничная мука — примерно 700 г.

Разрыхлитель и соду — по 0,5 чайной ложки.

Соль — 1 чайная ложка.

Для начинки возьмите:

Яйца — 4 штуки, сваренные вкрутую.

Сулугуни или домашний сыр — 200–300 г.

Твердый сыр — 50 г.

Сметана или майонез — 2 столовые ложки.

Свежий зеленый лук и укроп — по одному большому пучку.

Соль по вкусу.

Для жарки потребуется от 250 до 350 мл растительного масла в зависимости от размера вашей сковороды.

Пошаговый процесс приготовления

Работу следует начать с подготовки основания для теста. Слегка подогрейте воду и кефир до приятной теплой температуры. В большой емкости смешайте эти жидкости с растительным маслом, сахаром, солью и дрожжами, тщательно перемешивая до полного растворения дрожжей.

Следующим шагом является введение муки. Предварительно смешайте его с разрыхлителем и обязательно просейте. Добавляйте муку по частям, ориентируясь на консистенцию: тесто должно остаться мягким и эластичным, даже если оно немного липнет к рукам. В конце добавьте соду и быстро вмешайте ее в массу. После этого оставьте тесто в теплом месте на 1,5–2 часа, пока оно не увеличится в объеме вдвое.

Пока тесто подходит, приготовьте начинку. Мелко нарежьте отварные яйца и свежую зелень, а сыры натрите на терке. Соедините все компоненты, добавьте сметану или майонез для сочности и посолите. Если смесь кажется сухой, можно добавить еще немного сметаны.

Когда тесто будет готово, разделите его на порционные кусочки весом 80–90 г. Каждый кусочек распластайте руками, выложите в центр начинку, плотно защелкните края и слегка прижмите, придавая форму пирожку. Очень важно дать заготовкам отдохнуть на столе в течение 10–15 минут перед жаркой.

Жарьте пирожки на разогретом масле на среднем огне. Каждая сторона должна приобрести уверенный золотистый цвет, который обычно занимает 3–4 минуты. Готовые изделия обязательно выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Советы для идеального результата и хранения

Чтобы пирожки всегда были воздушными, не пытайтесь сделать тесто «идеальным» и сухим — легкая липкость является залогом мягкости. Жарьте только на умеренном огне, чтобы середина успела приготовиться, а верх не подгорел. Проверить готовность масла можно маленьким кусочком теста: он должен сразу зашипеть и всплыть.

Эти пирожки прекрасно смакуют со сметаной, йогуртом или томатным соусом. Их можно хранить в холодильнике до трех дней в закрытом контейнере. Для разогрева лучше использовать сковороду под крышкой на слабом огне или духовку при температуре 160 градусов.