Постные кружевные блины на дрожжах: пошаговый рецепт без яиц и молока

Предлагаем рецепт приготовления кружевных блинчиков. Он станет настоящей находкой для тех, кто придерживается поста, у кого аллергия на лактозу или яйца или кто ищет новые интересные вкусы. Главная особенность этих блинов состоит в том, что они готовятся на дрожжевой основе без использования традиционных животных продуктов.

Необходимые ингредиенты

Для приготовления 19 штук блинов вам понадобятся следующие ингредиенты:

жидкость (вода, картофельный отвар или сыворотка) — 500 мл

мука пшеничная — 250–300 г (в зависимости от клейковины)

дрожжи — 10 г прессованных (живых) или 3–4 г сухих

сахар — 1–2 ст. л.

соль — 0,5 ч. л.

масло растительное — 3–4 ст. л. в тесто + для смазывания сковороды

куркума — 0,25 ч. л. (по желанию для солнечного цвета)

Как приготовить

Подготовка теста: секретный ингредиент

Первым шагом обязательно просейте муку. Это поможет избавиться от примесей и обогатит ее кислородом, что сделает выпечку воздушной. Выберите миску побольше, поскольку дрожжевое тесто во время брожения значительно увеличится в объеме.

В миску добавьте сахар, соль и дрожжи. Если используете живые дрожжи, разотрите их с сахаром.

Особое внимание следует уделить жидкости. Вместо обычной воды можно использовать подогретый картофельный отвар. Он делает тесто невероятно мягким и пышным благодаря содержанию крахмала, при этом характерный вкус картофеля в готовых изделиях совсем не ощущается. Если вы готовите не в пост, прекрасной альтернативой станет сыворотка — она легче молока и придает блинам особую нежность.

Замешивание без комочков

Чтобы получить идеально гладкую консистенцию без использования миксера, влейте сначала только 2/3 теплой жидкости в дрожжевую смесь. Постепенно всыпайте муку по частям, тщательно перемешивая венчиком. Когда масса станет однородной и густой, добавьте оставшуюся жидкость. Такой метод гарантирует отсутствие комочков.

В конце влейте растительное масло и добавьте щепотку куркумы. Эта специя не только полезна, но и придает блинам аппетитный золотистый оттенок. Лучше всего куркума растворяется именно в жирах, поэтому ее добавление вместе с маслом является технологически правильным. Готовое тесто должно быть редким и блестящим. Накройте его полотенцем или пищевой плёнкой и оставьте в теплом месте для брожения примерно на один час.

Процесс жарки

Через час тесто активно заиграет, появятся пузырьки углекислого газа. Перед началом жарки его необходимо обязательно перемешать — это важно для того, чтобы выпустить лишний воздух, а блины получились тонкими и равномерными.

Хорошо разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом перед первым блином. Жарьте на среднем огне по бокам до легкой золотистости. Важно не пересушивать их на огне, чтобы они не утратили эластичность. Характерные дырочки, появляющиеся на поверхности во время жарки, создают тот же эффект «кружева».

Эти блины очень послушны в работе, поэтому вы можете смело заворачивать в них любую начинку или наслаждаться ими просто так.