Правило для идеального шоколадного бисквита: выпечка никогда не будет опадать

С первой попытки испечь бисквит очень сложно. Это может не получатся даже у опытных кулинаров.

Однако существует один проверенный годами рецепт, который всегда удается. Он дает просто невероятно пышный бисквит, который после духовки совсем не опадает.

Ингредиенты мука 1 ст. сахар 200 г какао-порошок 50 г куриное яйцо 6 шт. ванилин по вкусу

Процесс приготовления:

Разделите яйца на белки и желтки, отдельно взбейте их миксером до стабильных пиков. Постепенно добавьте к белкам сахар, ванилин, какао-порошок и просеянную муку, продолжая взбивать. Затем осторожно добавьте желтки и перемешайте. Должна образоваться достаточно пышная шоколадная масса. Смажьте маслом форму для выпечки, вылейте туда тесто. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте бисквит 35-40 минут. Извлеките бисквит из духовки, проверьте готовность с помощью деревянной зубочистки. Переверните форму и оставьте остывать на 5 часов. Но сам бисквит не вытягивайте и форму не поднимайте – это основная хитрость.

Приятного аппетита!