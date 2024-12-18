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Выпечка и мучные блюда
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Правило для идеального шоколадного бисквита: выпечка никогда не будет опадать

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
282 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
668
Время на прочтение
1 мин
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Правило для идеального шоколадного бисквита: выпечка никогда не будет опадать

Шоколадный бисквит / Фото: pixabay.com

С первой попытки испечь бисквит очень сложно. Это может не получатся даже у опытных кулинаров.

Однако существует один проверенный годами рецепт, который всегда удается. Он дает просто невероятно пышный бисквит, который после духовки совсем не опадает.

Ингредиенты

мука
1 ст.
сахар
200 г
какао-порошок
50 г
куриное яйцо
6 шт.
ванилин
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Разделите яйца на белки и желтки, отдельно взбейте их миксером до стабильных пиков. Постепенно добавьте к белкам сахар, ванилин, какао-порошок и просеянную муку, продолжая взбивать. Затем осторожно добавьте желтки и перемешайте.
  2. Должна образоваться достаточно пышная шоколадная масса. Смажьте маслом форму для выпечки, вылейте туда тесто. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте бисквит 35-40 минут.
  3. Извлеките бисквит из духовки, проверьте готовность с помощью деревянной зубочистки. Переверните форму и оставьте остывать на 5 часов. Но сам бисквит не вытягивайте и форму не поднимайте – это основная хитрость.

Приятного аппетита!

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