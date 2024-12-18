Правило для идеального шоколадного бисквита: выпечка никогда не будет опадать

С первой попытки испечь бисквит очень сложно. Это может не получатся даже у опытных кулинаров.
Однако существует один проверенный годами рецепт, который всегда удается. Он дает просто невероятно пышный бисквит, который после духовки совсем не опадает.
Ингредиенты
- мука
- 1 ст.
- сахар
- 200 г
- какао-порошок
- 50 г
- куриное яйцо
- 6 шт.
- ванилин
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Разделите яйца на белки и желтки, отдельно взбейте их миксером до стабильных пиков. Постепенно добавьте к белкам сахар, ванилин, какао-порошок и просеянную муку, продолжая взбивать. Затем осторожно добавьте желтки и перемешайте.
- Должна образоваться достаточно пышная шоколадная масса. Смажьте маслом форму для выпечки, вылейте туда тесто. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте бисквит 35-40 минут.
- Извлеките бисквит из духовки, проверьте готовность с помощью деревянной зубочистки. Переверните форму и оставьте остывать на 5 часов. Но сам бисквит не вытягивайте и форму не поднимайте – это основная хитрость.
Приятного аппетита!