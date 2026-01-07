ТСН в социальных сетях

Выпечка и мучные блюда
14
1 мин

Праздничный "Наполеон" без хлопот: нежный торт с мандаринами, который тает во рту

Торт “Наполеон” — бессмертная классика праздничного стола. Воздушные, хрустящие лепешки и нежный крем покоряют сердца и детей, и взрослых.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
1 час. 40 мин.
297 ккал
Торт "Наполеон" с мандаринами.

Торт "Наполеон" с мандаринами. / © Фото из открытых источников

А яркие мандарины на верхушке делают десерт не только невероятно вкусным, но и по-настоящему зимним и праздничным.

Ингредиенты

готовое листовое тесто
500г
мука
для подпилки
молоко
1 л
яйца
3 шт.
сахар
200г
кукурузный крахмал
80г
сливочное масло
200г
ванильный сахар
1 ч. ложка
цедра мандаринов
1-2 шт.
мандарины
3-4шт.
крошка из лепешек
для украшения

Процесс приготовления:

  1. Коржи: Разморозьте слоеное тесто, слегка раскатайте его и нарежьте на ровные пласты. Выложите на противень и выпекайте при 200 °C в течение 10–12 минут до золотистого цвета.

  2. Крем: Яйца взбейте с сахаром, добавьте крахмал и немного холодного молока. Оставшееся молоко доведите до кипения, влейте яичную смесь и, постоянно помешивая, варите до густой консистенции. Когда крем немного остынет, добавьте мягкое сливочное масло, ваниль и мелко натертую мандариную цедру. Взбейте до нежности и ароматности.

  3. Формирование торта: Щедро смажьте каждый корж кремом, складывая их друг на друга. Не забудьте покрыть кремом верх и бока торта.

  4. Охлаждение: Уберите "Наполеон" в холодильник минимум на 6-8 часов, а лучше на ночь, чтобы крем хорошо стабилизировался и торт пропитался.

  5. Украшение: Перед подачей очистите мандарины, разделите на дольки и по желанию снимите тонкую пленку. Выложите фрукты сверху или по краю торта, создавая праздничный узор. Обсыпьте края крошкой из лепешек и для элегантного завершения добавьте листики мяты или небольшую веточку розмарина.

Приятного аппетита!

