Праздничный "Наполеон" без хлопот: нежный торт с мандаринами, который тает во рту
Торт “Наполеон” — бессмертная классика праздничного стола. Воздушные, хрустящие лепешки и нежный крем покоряют сердца и детей, и взрослых.
А яркие мандарины на верхушке делают десерт не только невероятно вкусным, но и по-настоящему зимним и праздничным.
Ингредиенты
- готовое листовое тесто
- 500г
- мука
- для подпилки
- молоко
- 1 л
- яйца
- 3 шт.
- сахар
- 200г
- кукурузный крахмал
- 80г
- сливочное масло
- 200г
- ванильный сахар
- 1 ч. ложка
- цедра мандаринов
- 1-2 шт.
- мандарины
- 3-4шт.
- крошка из лепешек
- для украшения
Процесс приготовления:
Коржи: Разморозьте слоеное тесто, слегка раскатайте его и нарежьте на ровные пласты. Выложите на противень и выпекайте при 200 °C в течение 10–12 минут до золотистого цвета.
Крем: Яйца взбейте с сахаром, добавьте крахмал и немного холодного молока. Оставшееся молоко доведите до кипения, влейте яичную смесь и, постоянно помешивая, варите до густой консистенции. Когда крем немного остынет, добавьте мягкое сливочное масло, ваниль и мелко натертую мандариную цедру. Взбейте до нежности и ароматности.
Формирование торта: Щедро смажьте каждый корж кремом, складывая их друг на друга. Не забудьте покрыть кремом верх и бока торта.
Охлаждение: Уберите "Наполеон" в холодильник минимум на 6-8 часов, а лучше на ночь, чтобы крем хорошо стабилизировался и торт пропитался.
Украшение: Перед подачей очистите мандарины, разделите на дольки и по желанию снимите тонкую пленку. Выложите фрукты сверху или по краю торта, создавая праздничный узор. Обсыпьте края крошкой из лепешек и для элегантного завершения добавьте листики мяты или небольшую веточку розмарина.
Приятного аппетита!