Праздничный "Наполеон" без хлопот: нежный торт с мандаринами, который тает во рту

А яркие мандарины на верхушке делают десерт не только невероятно вкусным, но и по-настоящему зимним и праздничным.

Процесс приготовления:

Коржи: Разморозьте слоеное тесто, слегка раскатайте его и нарежьте на ровные пласты. Выложите на противень и выпекайте при 200 °C в течение 10–12 минут до золотистого цвета.

Крем: Яйца взбейте с сахаром, добавьте крахмал и немного холодного молока. Оставшееся молоко доведите до кипения, влейте яичную смесь и, постоянно помешивая, варите до густой консистенции. Когда крем немного остынет, добавьте мягкое сливочное масло, ваниль и мелко натертую мандариную цедру. Взбейте до нежности и ароматности.

Формирование торта: Щедро смажьте каждый корж кремом, складывая их друг на друга. Не забудьте покрыть кремом верх и бока торта.

Охлаждение: Уберите "Наполеон" в холодильник минимум на 6-8 часов, а лучше на ночь, чтобы крем хорошо стабилизировался и торт пропитался.