Выпечка и мучные блюда
32
Простые коржи на сковороде из сыра и картофеля — быстро и вкусно

Коржи на сковороде на кефире с начинкой

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
1 час. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
280 ккал
Рецепт коржей на сковороде

Когда хочется чего-то домашнего, питательного и быстрого, эти лепешки станут настоящим спасением. Благодаря сочетанию нежного теста на кефире и сытной начинке, такое блюдо вполне может заменить полноценный ужин или стать отличным завтраком для всей семьи.

Что понадобится для приготовления

Ингредиенты для эластичного теста:

  • Мука пшеничная — 500 граммов.

  • Кефир (лучше жирностью 3,2%) — 400 миллилитров.

  • Масло растительное — 2 столовые ложки.

  • Соль и разрыхлитель — по 1 чайной ложке.

Ингредиенты для начинки:

  • Картофель — 800 граммов.

  • Сыр адыгейский — 400 граммов.

  • Сметана — 2 столовые ложки.

  • Сливочное масло — 6 столовых ложек (2 в начинку и 4 для смазки готовых изделий).

Как приготовить

  • Готовим начинку. Отварите очищенный картофель в подсоленной воде до полной готовности. Слейте воду и тщательно разомните овощ в пюре. Адыгейский сыр натрите на терке или измельчите с помощью блендера, после чего добавьте его в картофель. Туда же уложите две ложки сливочного масла и сметану. Если нужно, посолите смесь по вкусу и хорошо перемешайте.

  • Замешиваем тесто. В глубокой миске соедините кефир, соль и разрыхлитель. Постепенно всыпайте просеянную муку, добавляя масло в процессе затворения. Тесто должно получиться мягким. Разделите готовую массу на одинаковые порционные кусочки.

  • Формируем лепешки. Каждый шарик теста раскатайте в плоский блин. В центр выложите щедрую порцию начинки. Соберите края теста вверх, формируя своеобразный «мешочек», плотно защелкните его и осторожно прижмите рукой или скалкой, чтобы снова получить плоскую лепешку.

  • Жарим до золотой корочки. Разогрейте сухую сковороду (масло добавлять не нужно). Выкладывайте лепешки сначала швом вниз. Обжаривайте с обеих сторон до появления румяных точек. Каждое горячее изделие обязательно смажьте сливочным маслом — это сделает их невероятно нежными.

Эта выпечка остается вкусной даже после охлаждения, хотя лучше всего подходит именно горячей.

