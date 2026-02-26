Рецепт коржей на сковороде

Когда хочется чего-то домашнего, питательного и быстрого, эти лепешки станут настоящим спасением. Благодаря сочетанию нежного теста на кефире и сытной начинке, такое блюдо вполне может заменить полноценный ужин или стать отличным завтраком для всей семьи.

Что понадобится для приготовления

Ингредиенты для эластичного теста:

Мука пшеничная — 500 граммов.

Кефир (лучше жирностью 3,2%) — 400 миллилитров.

Масло растительное — 2 столовые ложки.

Соль и разрыхлитель — по 1 чайной ложке.

Ингредиенты для начинки:

Картофель — 800 граммов.

Сыр адыгейский — 400 граммов.

Сметана — 2 столовые ложки.

Сливочное масло — 6 столовых ложек (2 в начинку и 4 для смазки готовых изделий).

Как приготовить

Готовим начинку. Отварите очищенный картофель в подсоленной воде до полной готовности. Слейте воду и тщательно разомните овощ в пюре. Адыгейский сыр натрите на терке или измельчите с помощью блендера, после чего добавьте его в картофель. Туда же уложите две ложки сливочного масла и сметану. Если нужно, посолите смесь по вкусу и хорошо перемешайте.

Замешиваем тесто. В глубокой миске соедините кефир, соль и разрыхлитель. Постепенно всыпайте просеянную муку, добавляя масло в процессе затворения. Тесто должно получиться мягким. Разделите готовую массу на одинаковые порционные кусочки.

Формируем лепешки. Каждый шарик теста раскатайте в плоский блин. В центр выложите щедрую порцию начинки. Соберите края теста вверх, формируя своеобразный «мешочек», плотно защелкните его и осторожно прижмите рукой или скалкой, чтобы снова получить плоскую лепешку.

Жарим до золотой корочки. Разогрейте сухую сковороду (масло добавлять не нужно). Выкладывайте лепешки сначала швом вниз. Обжаривайте с обеих сторон до появления румяных точек. Каждое горячее изделие обязательно смажьте сливочным маслом — это сделает их невероятно нежными.

Эта выпечка остается вкусной даже после охлаждения, хотя лучше всего подходит именно горячей.