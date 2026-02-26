- Дата публикации
-
- Категория
- Выпечка и мучные блюда
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 2 мин
Простые коржи на сковороде из сыра и картофеля — быстро и вкусно
Коржи на сковороде на кефире с начинкой
Когда хочется чего-то домашнего, питательного и быстрого, эти лепешки станут настоящим спасением. Благодаря сочетанию нежного теста на кефире и сытной начинке, такое блюдо вполне может заменить полноценный ужин или стать отличным завтраком для всей семьи.
Что понадобится для приготовления
Ингредиенты для эластичного теста:
Мука пшеничная — 500 граммов.
Кефир (лучше жирностью 3,2%) — 400 миллилитров.
Масло растительное — 2 столовые ложки.
Соль и разрыхлитель — по 1 чайной ложке.
Ингредиенты для начинки:
Картофель — 800 граммов.
Сыр адыгейский — 400 граммов.
Сметана — 2 столовые ложки.
Сливочное масло — 6 столовых ложек (2 в начинку и 4 для смазки готовых изделий).
Как приготовить
Готовим начинку. Отварите очищенный картофель в подсоленной воде до полной готовности. Слейте воду и тщательно разомните овощ в пюре. Адыгейский сыр натрите на терке или измельчите с помощью блендера, после чего добавьте его в картофель. Туда же уложите две ложки сливочного масла и сметану. Если нужно, посолите смесь по вкусу и хорошо перемешайте.
Замешиваем тесто. В глубокой миске соедините кефир, соль и разрыхлитель. Постепенно всыпайте просеянную муку, добавляя масло в процессе затворения. Тесто должно получиться мягким. Разделите готовую массу на одинаковые порционные кусочки.
Формируем лепешки. Каждый шарик теста раскатайте в плоский блин. В центр выложите щедрую порцию начинки. Соберите края теста вверх, формируя своеобразный «мешочек», плотно защелкните его и осторожно прижмите рукой или скалкой, чтобы снова получить плоскую лепешку.
Жарим до золотой корочки. Разогрейте сухую сковороду (масло добавлять не нужно). Выкладывайте лепешки сначала швом вниз. Обжаривайте с обеих сторон до появления румяных точек. Каждое горячее изделие обязательно смажьте сливочным маслом — это сделает их невероятно нежными.
Эта выпечка остается вкусной даже после охлаждения, хотя лучше всего подходит именно горячей.