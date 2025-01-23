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Выпечка и мучные блюда
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Пышные оладьи на кефире без дрожжей: как сделать, чтобы они оставались мягкими после охлаждения

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
340 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
361
Время на прочтение
2 мин
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Пышные оладьи на кефире без дрожжей: как сделать, чтобы они оставались мягкими после охлаждения

Рецепт пышных оладий

Рецепт и секреты приготовления пышных оладий.

По этому рецепту приготовленные оладьи будут пышными и мягкими, даже когда остынут. И дело здесь не в специальных ингредиентах, а в секретах приготовления.

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.

  • сахар – 15 г

  • ванильный сахар – 5 г

  • кефир – 350 г (2,5% жирности)

  • мука – 340 г

  • сода – 3 г

  • масло для жарки

Приготовление:

  • Смешайте яйцо, сахар и ванильный сахар до однородной массы.

  • Подогрейте кефир до 40 °C, добавьте его в массу и снова перемешайте.

  • Постепенно добавляйте просеянную муку, доводя тесто до консистенции густой сметаны. Оно должно сползать с ложки.

  • В конце добавьте просеянную соду и аккуратненько перемешайте.

  • Дайте тесту отстояться 20 минут.

  • Обжарьте оладьи на разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.

Секрет пышности и мягкости этих оладий кроется в нескольких простых правилах:

  • Кроме основных ингредиентов, важно использовать кефир комнатной температуры. Именно он, взаимодействуя с содой, обеспечивает пышность оладий.

  • Муку просеиваем, чтобы насытить ее кислородом и сделать тесто более легким.

  • Соду добавляем в самом конце и аккуратно перемешиваем.

  • Перед жаркой тесто должно отстояться в течение 20 минут. За это время сода вступит в реакцию с кефирной кислотой, и оладьи поднимутся во время жарки.

Можно эксперементировать с начинками, добавить в тесто тертый сыр, кусочки фруктов или ягод, шоколадные чипсы и т.п.

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