Пышные оладьи на кефире без дрожжей: как сделать, чтобы они оставались мягкими после охлаждения

По этому рецепту приготовленные оладьи будут пышными и мягкими, даже когда остынут. И дело здесь не в специальных ингредиентах, а в секретах приготовления.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

сахар – 15 г

ванильный сахар – 5 г

кефир – 350 г (2,5% жирности)

мука – 340 г

сода – 3 г

масло для жарки

Приготовление:

Смешайте яйцо, сахар и ванильный сахар до однородной массы.

Подогрейте кефир до 40 °C, добавьте его в массу и снова перемешайте.

Постепенно добавляйте просеянную муку, доводя тесто до консистенции густой сметаны. Оно должно сползать с ложки.

В конце добавьте просеянную соду и аккуратненько перемешайте.

Дайте тесту отстояться 20 минут.

Обжарьте оладьи на разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.

Секрет пышности и мягкости этих оладий кроется в нескольких простых правилах:

Кроме основных ингредиентов, важно использовать кефир комнатной температуры. Именно он, взаимодействуя с содой, обеспечивает пышность оладий.

Муку просеиваем, чтобы насытить ее кислородом и сделать тесто более легким.

Соду добавляем в самом конце и аккуратно перемешиваем.

Перед жаркой тесто должно отстояться в течение 20 минут. За это время сода вступит в реакцию с кефирной кислотой, и оладьи поднимутся во время жарки.

Можно эксперементировать с начинками, добавить в тесто тертый сыр, кусочки фруктов или ягод, шоколадные чипсы и т.п.

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