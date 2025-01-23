Пышные оладьи на кефире без дрожжей: как сделать, чтобы они оставались мягкими после охлаждения

Рецепт и секреты приготовления пышных оладий.
По этому рецепту приготовленные оладьи будут пышными и мягкими, даже когда остынут. И дело здесь не в специальных ингредиентах, а в секретах приготовления.
Ингредиенты:
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яйцо – 1 шт.
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сахар – 15 г
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ванильный сахар – 5 г
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кефир – 350 г (2,5% жирности)
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мука – 340 г
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сода – 3 г
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масло для жарки
Приготовление:
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Смешайте яйцо, сахар и ванильный сахар до однородной массы.
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Подогрейте кефир до 40 °C, добавьте его в массу и снова перемешайте.
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Постепенно добавляйте просеянную муку, доводя тесто до консистенции густой сметаны. Оно должно сползать с ложки.
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В конце добавьте просеянную соду и аккуратненько перемешайте.
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Дайте тесту отстояться 20 минут.
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Обжарьте оладьи на разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.
Секрет пышности и мягкости этих оладий кроется в нескольких простых правилах:
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Кроме основных ингредиентов, важно использовать кефир комнатной температуры. Именно он, взаимодействуя с содой, обеспечивает пышность оладий.
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Муку просеиваем, чтобы насытить ее кислородом и сделать тесто более легким.
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Соду добавляем в самом конце и аккуратно перемешиваем.
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Перед жаркой тесто должно отстояться в течение 20 минут. За это время сода вступит в реакцию с кефирной кислотой, и оладьи поднимутся во время жарки.
Можно эксперементировать с начинками, добавить в тесто тертый сыр, кусочки фруктов или ягод, шоколадные чипсы и т.п.
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