Рецепт из старой газеты, когда гости на пороге: французский пирог с ягодами с 80-х годов

Это быстрый и вкусный десерт, которым вы можете угостить неожиданных гостей. Готовится он очень быстро. А рецепт был опубликован в старой французской газете в 80-е годы.
Нежная и простая выпечка из доступных ингредиентов обязательно станет любимым десертом на вашем столе.
Ингредиенты
- яйца
- 3 шт.
- сахар
- 120 г
- растительное масло
- 100 г
- молоко
- 100 мл
- мука
- 200 г
- разрыхлитель
- 12 г
- сметана
- 3 ст. ложки
- буль-якие ягоды
- 100 г
Процесс приготовления:
- Разбейте два яйца, добавьте 100 г сахара и взбейте до густой пены. Добавьте молоко и растительное масло, тщательно перемешайте. Теперь просейте муку с разрыхлителем, снова перемешайте.
- Застелите пергаментом форму для запекания, влейте тесто, равномерно распределите его.
- В отдельной миске смешайте одно яйцо, 20 г сахара и сметану. С помощью чайной ложки выложите массу узором сверху на тесто.
- Замороженные или свежие ягоды выложите сверху. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. По желанию после выпекания можно посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!