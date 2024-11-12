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Выпечка и мучные блюда
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Рецепт из старой газеты, когда гости на пороге: французский пирог с ягодами с 80-х годов

Время готовки
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
210 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
924
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт из старой газеты, когда гости на пороге: французский пирог с ягодами с 80-х годов

Французский пирог с ягодами / Фото: Фото из открытых источников

Это быстрый и вкусный десерт, которым вы можете угостить неожиданных гостей. Готовится он очень быстро. А рецепт был опубликован в старой французской газете в 80-е годы.

Нежная и простая выпечка из доступных ингредиентов обязательно станет любимым десертом на вашем столе.

Ингредиенты

яйца
3 шт.
сахар
120 г
растительное масло
100 г
молоко
100 мл
мука
200 г
разрыхлитель
12 г
сметана
3 ст. ложки
буль-якие ягоды
100 г

Процесс приготовления:

  1. Разбейте два яйца, добавьте 100 г сахара и взбейте до густой пены. Добавьте молоко и растительное масло, тщательно перемешайте. Теперь просейте муку с разрыхлителем, снова перемешайте.
  2. Застелите пергаментом форму для запекания, влейте тесто, равномерно распределите его.
  3. В отдельной миске смешайте одно яйцо, 20 г сахара и сметану. С помощью чайной ложки выложите массу узором сверху на тесто.
  4. Замороженные или свежие ягоды выложите сверху. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. По желанию после выпекания можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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